Omicidio Fortunata Fortugno | 4 arresti a Reggio Calabria Procuratore | “criminali pronti

Omicidio Fortunata Fortugno - 4 fermi : obiettivo non era lei - : La 48enne era morta il 16 marzo scorso per una serie di colpi di pistola sparati da più persone mentre era in auto con l'amante: secondo gli investigatori era lui, rimasto ferito, il bersaglio dei ...

Omicidio Fortunata Fortugno - 4 fermi : obiettivo non era lei : Omicidio Fortunata Fortugno, 4 fermi: obiettivo non era lei La 48enne era morta il 16 marzo scorso per una serie di colpi di pistola sparati da più persone mentre era in auto con l'amante: secondo gli investigatori era lui, rimasto ferito, il bersaglio dei sicari. Tra i fermati anche il presunto esecutore materiale ...