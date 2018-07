Omicidio di Duccio Dini | altri quattro arresti

blogo

(Di mercoledì 4 luglio 2018) I carabinieri di Firenze hanno arrestato4 uomini per l'di, il 29enne morto lo scorso 11 giugno a seguito dell'investimento avvenuto il giorno prima mentre si trovava fermo ad un semaforo a bordo del suo scooter. Ad ucciderlo era stata un'autovettura guidata da un uomo di etnia rom, impegnato in un inseguimento che ha coinvolto tre veicoli nelle strade di Firenze.In carcere erano già finiti 2 cittamacedoni, accusati divolontario, al volante di una delle auto coinvolte nell'inseguimento ed anche un terzo uomo, un loro parente, al volante di una quarta autovettura non coinvolta nell'incidente. All'Alba di oggi i carabinieri hanno messo le manette ai polsi aduomini di etnia rom, anche loro macedoni, eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip Angelo Antonio Pezzuti.Questi4 uomini si trovavano al ...