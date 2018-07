Olimpiadi Torino | dopo i malumori in maggioranza Appendino rassicura | “Nessuna epurazione”

Olimpiadi Invernali 2026 : Milano - Torino - Cortina presentano i dossier. Chi sarà la candidata per l’Italia? I punti cruciali dei fascicoli : L’Italia è in piena corsa per organizzare le Olimpiadi Invernali 2026 ma il CONI deve decidere ancora quale città candidare ufficialmente. L’ente sovrano dello sport azzurro ha ricevuto i dossier delle tre città in lizza e la scelta ufficiale dovrebbe arrivare entro il 10 luglio. Scopriamo qualcosa in più sui vari fascicoli. Milano – Il capoluogo meneghino sembra essere il grande favorito della vigilia. Il sindaco Giuseppe Sala ...

Olimpiadi : M5s - se saranno a Torino o Milano sarà grazie a nostro governo : Milano, 3 lug. (AdnKronos) - "Se le Olimpiadi invernali saranno assegnate a Torino o Milano si dovrà ringraziare il nostro governo". Lo afferma Dario Violi, consigliere del M5s in Regione Lombardia, rispondendo alle polemiche di Forza Italia e Pd sull’astensione del Movimento alla mozione sulle Olim

Olimpiadi 2026 - Sala : “Milano più forte - avrei preferito candidatura con Torino ma ho trovato un blocco” : “Rimango convinto che non sia facile che a soli 12 anni di distanza vengano riassegnate le Olimpiadi invernali a Torino, quindi probabilmente sarebbe stata un’opzione migliore una candidatura Milano-Torino insieme. Siamo nella fase di presentazione del dossier. Capisco che sia un tema di grande interesse, ma le possibilità di successo aumentano quanto più si tengono bassi i riflettori. Lo abbiamo potuto constatare con Expo” a ...

Alla fine Torino ha deciso di candidarsi a ospitare le Olimpiadi invernali : Alla fine Torino si candida ai Giochi Olimpici invernali del 2026. Lo ha annunciato la sindaca Chiara Appendino durante la seduta del Consiglio Comunale del 2 luglio: la decisione della prima cittadina del capoluogo piemontese smuove una situazione che si era arenata all’inizio della scorsa settimana, mettendo anche a rischio la tenuta della sua maggioranza (dei dissidi interni al gruppo grillino torinese avevamo parlato qui). ...

Olimpiadi invernali Torino 2026 : il Movimento 5 stelle (ancora una volta) non è convinto : Olimpiadi invernali Torino 2026: il Movimento 5 stelle ha discusso oggi del possibile svolgimento della competizione in terra torinese Resta divisa la maggioranza pentastellata torinese sulla candidatura alle Olimpiadi invernali del 2026. Dopo le comunicazioni della prima cittadina, Chiara Appendino, che ha confermato che domani la Città invierà a Governo e Coni il pre dossier, i consiglieri dissidenti che già una settimana fa si erano ...

Olimpiadi Torino - Appendino : “Saranno senza debito e sostenibili”. Ma le consigliere M5s : “Gestione imbarazzante” : La presentazione del pre dossier per la candidatura di Torino ai Giochi Invernali 2026 continua a creare tensioni all’interno del Movimento 5 Stelle torinese. Mentre la sindaca Chiara Appendino nel consiglio comunale di oggi ha ribadito l’importanza di avere dei Giochi “senza debito e sostenibili”, alcuni consiglieri di maggioranza continuano ad essere molto critici: “Mi auguro che il Cio e il Coni non scelgano Torino” commenta in aula la ...

Olimpiadi 2026 a Torino - Di Maio rilancia la candidatura : Il vicepremier è riuscito a ricomporre la frattura che si era creata fra la sindaca Chiara Appendino e alcuni consiglieri dissidenti del suo stesso partito -

Olimpiadi Torino 2026 - Appendino : "Rapporti ricuciti" : È servito l'intervento di Luigi Di Maio in persona per sedare la rivolta dei consiglieri del M5S a Torino. Ad annunciare l'armistizio è stata nella tarda serata di ieri la stessa Sindaca Appendino: "I rapporti sono ricuciti. Siamo compatti nel mandare avanti la candidatura di Torino".L'incontro è arrivato al termine di una settimana decisamente turbolenta. Lo scorso 25 giugno c'è stata una burrascosa riunione a Palazzo Civico, alla vigilia ...

Olimpiadi 2026 - M5S dice sì a Torino : avanti con la canddiatura : 'Si parla spesso di evento come volano dell'economia o come leva per gli investimenti futuri, l'altra faccia - sostiene il M5s Torino nel manifesto presentato a Di Maio - è il debito che, nella quasi ...

Olimpiadi 2026, Appendino: compatti per candidare Torino