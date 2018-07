Olimpiadi Invernali 2026 | presentata la candidatura di Cortina | le parole del presidente

Olimpiadi : Zaia da Giorgetti e Malagò - tra Dolomiti sede naturale Giochi Invernali 2026 : Venezia, 4 lug. (AdnKronos) – Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha personalmente presentato stamane a Roma, prima al sottosegretario allo sport, Giancarlo Giorgetti e successivamente al presidente del Coni, Giovanni Malagò, lo studio di fattibilità, ufficialmente già inviato ieri, che accompagna la candidatura di Cortina a ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026.Il presidente Zaia ha voluto elencare con ...

Olimpiadi : Zaia da Giorgetti e Malagò - tra Dolomiti sede naturale Giochi Invernali 2026 (2) : (AdnKronos) – E, ancora: “è un’iniziativa che unisce Veneto e Trentino Alto Adige, territori con una grande esperienza nell’organizzazione di questo genere di appuntamenti, che già dispongono di team preparati che possono assicurare un risparmio in termini economici e gestionali. Il progetto sarà oggetto di una Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ex-ante e certificati ISO 20121 e sarà assolutamente sostenibile sotto ...

Olimpiadi Invernali 2026 : Milano - Torino - Cortina presentano i dossier. Chi sarà la candidata per l’Italia? I punti cruciali dei fascicoli : L’Italia è in piena corsa per organizzare le Olimpiadi Invernali 2026 ma il CONI deve decidere ancora quale città candidare ufficialmente. L’ente sovrano dello sport azzurro ha ricevuto i dossier delle tre città in lizza e la scelta ufficiale dovrebbe arrivare entro il 10 luglio. Scopriamo qualcosa in più sui vari fascicoli. Milano – Il capoluogo meneghino sembra essere il grande favorito della vigilia. Il sindaco Giuseppe Sala ...

Olimpiadi Invernali 2026 a Cortina d'Ampezzo : inizia ufficialmente la corsa : Olimpiadi 2026 a Cortina d'Ampezzo? Molto più di un'ipotesi. Cortina è ufficialmente in corsa per ospitare le Olimpiadi invernali del 2026. E' stato infatti notificato via PEC dall'amministrazione...

Olimpiadi Invernali 2026 – Cortina ci crede : presentato oggi il dossier di candidatura : Olimpiadi Invernali 2026: il Comune di Cortina ha presentato oggi il dossier per la candidatura Dalle ore 10.30 di oggi Cortina è ufficialmente in corsa per ospitare le Olimpiadi Invernali del 2026. A quell’ora, infatti, è stato notificato via Pec dall’amministrazione comunale cortinese al Coni il dossier che accompagna la candidatura della ”Perla delle Dolomiti” a essere designata sede tra otto anni dei Giochi ...

Cortina d’Ampezzo è ufficialmente in corsa per ospitare le Olimpiadi Invernali del 2026 : Dalle ore 10:30 di oggi Cortina d’Ampezzo è ufficialmente in corsa per ospitare le Olimpiadi invernali del 2026: è stato notificato a quell’ora via PEC dall’amministrazione comunale cortinese al Coni il dossier che accompagna la candidatura della ‘Perla delle Dolomiti’ a essere designata sede tra otto anni dei Giochi Olimpici e Paralimpici, riproponendo insieme il Veneto e il Trentino Alto Adige come culla degli sport ...

Alla fine Torino ha deciso di candidarsi a ospitare le Olimpiadi invernali : Alla fine Torino si candida ai Giochi Olimpici invernali del 2026. Lo ha annunciato la sindaca Chiara Appendino durante la seduta del Consiglio Comunale del 2 luglio: la decisione della prima cittadina del capoluogo piemontese smuove una situazione che si era arenata all’inizio della scorsa settimana, mettendo anche a rischio la tenuta della sua maggioranza (dei dissidi interni al gruppo grillino torinese avevamo parlato qui). ...

Olimpiadi Invernali Torino 2026 : il Movimento 5 stelle (ancora una volta) non è convinto : Olimpiadi invernali Torino 2026: il Movimento 5 stelle ha discusso oggi del possibile svolgimento della competizione in terra torinese Resta divisa la maggioranza pentastellata torinese sulla candidatura alle Olimpiadi invernali del 2026. Dopo le comunicazioni della prima cittadina, Chiara Appendino, che ha confermato che domani la Città invierà a Governo e Coni il pre dossier, i consiglieri dissidenti che già una settimana fa si erano ...

Olimpiadi Invernali 2026 - M5S dice sì a Torino : avanti con la canddiatura : 'Si parla spesso di evento come volano dell'economia o come leva per gli investimenti futuri, l'altra faccia - sostiene il M5s Torino nel manifesto presentato a Di Maio - è il debito che, nella quasi ...

