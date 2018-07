Olimpiadi | Cortina ha ufficialmente presentato dossier candidatura a Giochi 2026 5

Olimpiadi : Cortina ha ufficialmente presentato dossier candidatura a Giochi 2026 (6) : (AdnKronos) - “Chiediamo che sia fatta una valutazione paritetica -precisa il presidente Zaia- e che siano ben chiariti i temi del rispetto dell’ambiente, del riuso, dell’economicità, delle ricadute reali e oggettive, immediate e successive nei territori. È necessario che la comparazione tra le prop

Olimpiadi : Cortina ha ufficialmente presentato dossier candidatura a Giochi 2026 (4) : (AdnKronos) - Le tre località cluster di Cortina (che ospiterà le discipline dello sci alpino, free style, snowboard, bob, skeleton, slittino, curling), Val di Fiemme/Pinè (sci nordico, salto e combinata nordica, pattinaggio di velocità), Bolzano/Merano (hockey, pattinaggio di figura, short track, b

Olimpiadi : Cortina ha ufficialmente presentato dossier candidatura a Giochi 2026 (3) : (AdnKronos) - “Parliamo di un’Olimpiade rispettosa dell’ambiente, economica, che approfitta dell’abbrivio dei mondiali di sci che Cortina organizzerà nel 2021 – sottolinea il presidente Zaia –, di un evento che consentirà la promozione del territorio, quella turistica e sportiva, ma che valuta piena

Olimpiadi : Cortina ha ufficialmente presentato dossier candidatura a Giochi 2026 (2) : (AdnKronos) - L’obiettivo strategico è quello di riportare la montagna del Veneto e del Trentino Alto Adige al centro delle politiche di sviluppo del nostro Paese e dell’Europa, consolidando il riconoscimento di questo territorio come “hub europeo degli sport invernali”. Una macro-regione, si legge

Olimpiadi : Cortina ha ufficialmente presentato dossier candidatura a Giochi 2026 : Venezia, 4 lug. (AdnKronos) - Dalle ore 10.30 di oggi Cortina è ufficialmente in corsa per ospitare le Olimpiadi invernali del 2026. A quell’ora, infatti, è stato notificato via PEC dall’amministrazione comunale cortinese al Coni il dossier che accompagna la candidatura della “Perla delle Dolomiti”

Olimpiadi : Cortina ha ufficialmente presentato dossier candidatura a Giochi 2026 : Venezia, 4 lug. (AdnKronos) – Dalle ore 10.30 di oggi Cortina è ufficialmente in corsa per ospitare le Olimpiadi invernali del 2026. A quell’ora, infatti, è stato notificato via PEC dall’amministrazione comunale cortinese al Coni il dossier che accompagna la candidatura della ‘Perla delle Dolomiti” a essere designata sede tra otto anni dei Giochi Olimpici e Paralimpici, riproponendo insieme il Veneto e il ...

Olimpiadi : Cortina ha ufficialmente presentato dossier candidatura a Giochi 2026 (2) : (AdnKronos) – L’obiettivo strategico è quello di riportare la montagna del Veneto e del Trentino Alto Adige al centro delle politiche di sviluppo del nostro Paese e dell’Europa, consolidando il riconoscimento di questo territorio come ‘hub europeo degli sport invernali”. Una macro-regione, si legge nel dossier, che vuole rafforzare l’immagine delle Dolomiti nel mondo, promuovendo una sempre più marcata ...

Olimpiadi : Cortina ha ufficialmente presentato dossier candidatura a Giochi 2026 (3) : (AdnKronos) – ‘Parliamo di un’Olimpiade rispettosa dell’ambiente, economica, che approfitta dell’abbrivio dei mondiali di sci che Cortina organizzerà nel 2021 ‘ sottolinea il presidente Zaia ‘, di un evento che consentirà la promozione del territorio, quella turistica e sportiva, ma che valuta pienamente anche le implicazioni sociali di questi territori fragili, soggetti allo spopolamento e che ...

Olimpiadi : Cortina ha ufficialmente presentato dossier candidatura a Giochi 2026 (4) : (AdnKronos) – Le tre località cluster di Cortina (che ospiterà le discipline dello sci alpino, free style, snowboard, bob, skeleton, slittino, curling), Val di Fiemme/Pinè (sci nordico, salto e combinata nordica, pattinaggio di velocità), Bolzano/Merano (hockey, pattinaggio di figura, short track, biathlon ad Anterselva), consentono di concentrare le sedi competitive e non competitive in un raggio estremamente ridotto: addirittura ...

Olimpiadi : Cortina ha ufficialmente presentato dossier candidatura a Giochi 2026 (5) : (AdnKronos) – Quanto al lascito, alla ‘legacy”, dell’appuntamento del 2026, per la prima volta in Italia sarà costituito un Comitato Strategico già in questa fase di candidatura. Non possono esserci Giochi di successo, senza una ricaduta duratura sul territorio. Gli interventi attivati in via sperimentale durante i Giochi che determineranno effetti positivi sui servizi per i cittadini, saranno poi confermati ...

Olimpiadi : Cortina ha ufficialmente presentato dossier candidatura a Giochi 2026 (6) : (AdnKronos) – ‘Chiediamo che sia fatta una valutazione paritetica -precisa il presidente Zaia- e che siano ben chiariti i temi del rispetto dell’ambiente, del riuso, dell’economicità, delle ricadute reali e oggettive, immediate e successive nei territori. è necessario che la comparazione tra le proposte dei candidati sia pubblica, chiara, leggibile da chiunque, che sia dato un punteggio per ogni parametro, in modo ...

Olimpiadi Invernali 2026 : Milano - Torino - Cortina presentano i dossier. Chi sarà la candidata per l’Italia? I punti cruciali dei fascicoli : L’Italia è in piena corsa per organizzare le Olimpiadi Invernali 2026 ma il CONI deve decidere ancora quale città candidare ufficialmente. L’ente sovrano dello sport azzurro ha ricevuto i dossier delle tre città in lizza e la scelta ufficiale dovrebbe arrivare entro il 10 luglio. Scopriamo qualcosa in più sui vari fascicoli. Milano – Il capoluogo meneghino sembra essere il grande favorito della vigilia. Il sindaco Giuseppe Sala ...

Olimpiadi : Comune Cortina ha presentato dossier per candidarsi ai Giochi 2026 - 2 - : Una macro-regione, si legge nel dossier, che vuole rafforzare l'immagine delle Dolomiti nel mondo, promuovendo una sempre più marcata integrazione fra i diversi prodotti turistici dell'area al fine ...

Cortina ufficialmente candidata per le Olimpiadi 2026 : Una macro-regione, si legge nel dossier, che vuole rafforzare l'immagine delle Dolomiti nel mondo, promuovendo una sempre più marcata integrazione fra i diversi prodotti turistici dell'area al fine ...