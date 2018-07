Olimpiadi 2016 | Zaia | ' La nostra candidatura è low cost | costa solo 380 milioni'

Ginnastica - Carlotta Ferlito e il ritorno ai vertici : il coraggio di riprovarci dopo le Olimpiadi 2016 - si punta in alto : Carlotta Ferlito è sulla strada giusta per tornare a competere ai massimi livelli. La siciliana aveva disputato le Olimpiadi di Rio 2016 e poi si era presa un meritato periodo di riposo anche se non si era tirata indietro agli Assoluti 2017. In inverno ha partecipato allo show televisivo Dance Dance Dance in coppia con Frank Chamizo (due volte Campione del Mondo di lotta e fresco bronzo europeo nella nuova categoria di peso) e poi è tornata con ...