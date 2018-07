Odio i maestrini La sinistra c’è | esiste ed è viva

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 luglio 2018)e le maestrine. Categoria affollatissima oggi, nell’era del governo del Cambiamento. Chi sono? Quelli che apprezzano Matteo Salvini, ne parlano come di un grande stratega, un Napoleone della politica e sono pronti a giustificarlo. Su tutto. Dall’uso spietato del dramma dei migranti ai fondi della Lega. Pensate, Salvini dice che quei 49 milioni che la magistratura sta faticosamente cercando in tutti gli anfratti della contabilità del partito di Pontida, non ci sono più. Spariti. Spesi. Il bottino è svanito. C’è una sentenza della Cassazione e Teo (moltichiamano così il loro leader) parla di “processo politico”. Come un Berlusconi dei tempi d’oro. Eppure è ministro dell’Interno, capo della sicurezza degli italiani, garante del rispetto della legge. Ma i, e le maestrine, sorvolano. Perché loro sono impegnati ad impartire lezioncine alla. ...