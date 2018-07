Ocse | ' Italia terza per disoccupazione | scendono i salari reali'

Lavoro : Ocse - mercato Italiano insicuro - peggiore dopo Grecia Spagna Turchia : Roma, 4 lug. (AdnKronos) – “Non sorprende che, dato l’ancora elevato tasso di disoccupazione e l’incidenza di contratti a termine, il livello d’insicurezza nel mercato del Lavoro”, cioè la probabilità di perdere il posto e restare senza reddito, “sia il quarto più alto tra i paesi Ocse, dopo Grecia, Spagna e Turchia”. E’ quanto emerge dall’Employment Outlook 2018 pubblicato oggi ...

Lavoro : Ocse - mercato Italiano insicuro - peggiore dopo Grecia Spagna Turchia : Roma, 4 lug. (AdnKronos) – “Non sorprende che, dato l’ancora elevato tasso di disoccupazione e l’incidenza di contratti a termine, il livello d’insicurezza nel mercato del Lavoro”, cioè la probabilità di perdere il posto e restare senza reddito, “sia il quarto più alto tra i paesi Ocse, dopo Grecia, Spagna e Turchia”. E’ quanto emerge dall’Employment Outlook 2018 pubblicato oggi ...

Il rapporto Ocse sui migranti nel mondo : i dati sull'Italia : Nell'ultimo anno gli arrivi nel nostro paese sono calati del 34%, aumentano le richieste d'asilo e gli italiani all'estero

Ocse : contraffazione - 1-2% Pil Italia : 16.25 In Italia,il commercio mondiale di beni contraffati, dalle borse di lusso ai prodotti alimentari,ha un impatto sull' economia pari a circa l'1-2% del Pil in termini di mancate vendite, secondo un nuovo rapporto dell'Ocse. Il commercio di beni contraffatti e piratati venduti nel mondo nel 2013 era pari a oltre 35 ...

Ocse : contraffazione - 1-2% Pil Italia : 16.25 Ocse: contraffazione 1-2% Pil Italia In Italia,il commercio mondiale di beni contraffati, dalle borse di lusso ai prodotti alimentari,ha un impatto sull' economia pari a circa l'1-2% del Pil in termini di mancate vendite, secondo un nuovo rapporto dell'Ocse. Il commercio di beni contraffatti e piratati venduti nel mondo nel 2013 era pari a oltre 35 ...

Ocse : contraffazione - 1-2% Pil Italia : 16.25 In Italia,il commercio mondiale di beni contraffati, dalle borse di lusso ai prodotti alimentari,ha un impatto sull' economia pari a circa l'1-2% del Pil in termini di mancate vendite, secondo un nuovo rapporto dell'Ocse. Il commercio di beni contraffatti e piratati venduti nel mondo nel 2013 era pari a oltre 35 miliardi di euro, il 4,9% delle vendite di prodotti manufatturieri Italiani. Ciò ha causato oltre 25 miliardi di mancate ...

Ocse : in calo del 34% sbarchi in Italia nel 2017 : Per la prima volta dal 2011, i flussi migratori verso i Paesi dell'Ocse sono comunque in leggera diminuzione, con l'ingresso di circa 5 milioni di migranti permanenti nel 2017 , contro 5,6 milioni ne ...

Migranti - Ocse : "-34% sbarchi in Italia" : 13.20 In occasione della giornata mondiale del rifugiato,l'Ocse ha diffuso il rapporto annuale sulle migrazioni che registra nella scheda Italia un calo del "34% nel 2017 degli arrivi rispetto al 2016,pari a 119 mila Migranti sbarcati per via marittima nella penisola l'anno scorso"."Confrontando il dato con il 2015 il calo è pari al 22%",si legge. "La diminuizione del flusso segue gli accordi del 2017 tra Italia e Libia;i Migranti provengono ...

Migranti - l'Ocse : "Sbarchi in Italia calati del 34% nel 2017" : Il rapporto per la Giornata mondiale del rifugiato: "Si allontana il culmine della crisi, in calo richieste nei paesi Ocse". Ma aumentano gli Italiani che vanno all'estero: +11% nel 2016

Giornata Mondiale Rifugiati - dati Ocse 2017 : in Italia -34% sbarchi - : L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico pubblica il rapporto annuale: in Italia nel 2017 grazie agli accordi con la Libia si registra un calo degli arrivi. 34mila sono stati i ...

Migranti - l'Ocse : "Sbarchi in italia calati del 34% nel 2017" : Il rapporto per la Giornata mondiale del rifugiato: "Si allontana il culmine della crisi, in calo richieste nei paesi Ocse". Ma aumentano gli italiani che vanno all'estero: +11% nel 2016

Migranti : Ocse - gli sbarchi in Italia calati del 34% nel 2017 : "Nel 2017, 119.000 Migranti sono arrivati in Italia per via marittima, il 34% in meno rispetto al 2016 e il 22% in meno rispetto al 2015": è quanto scrive l'Ocse nel rapporto annuale sulle migrazioni ...

Ocse : Italia ultima in crescita eurozona : 9.35 L'Italia resta il fanalino di coda tra i Paesi dell'area Euro per quanto riguarda la crescita economica. Lo si legge nell'Economic Survey dell'Ocse. L'Ocse prevede infatti una crescita del 2,2% del Pil della zona euro nel 2018 e e un aumento del 2,1% nel 2019. Invece, per quanto riguarda l'Italia, le previsioni vedono una crescita del Pil pari all'1,4% nel 2018 e all'1,1% nel 2019. Si tratta delle stesse stime che l'Organizzazione per la ...

Ocse - Italia cenerentola eurozona su crescita - 2018 1 - 4% 2019 1 - 1% : Roma, 19 giu. , askanews, Italia fanalino di coda dell'area euro sulla crescita economica. Nell'ultimo rapporto previsionale sull'Unione valutaria, la penisola è il Paese accreditato con le stime di ...