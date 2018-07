Obesità infantile e disagio psicologico : Nella società odierna il sovrappeso e l’Obesità sono patologie in costante e crescente aumento e una buona parte di questa popolazione è rappresentata da bambini. L’Obesità infantile, infatti, è un problema di notevole rilevanza sociale e ha un’origine multifattoriale e, come tale, è il risultato di diverse cause, più o meno evidenti, che interagiscono tra loro. Generalmente però, escluse cause prettamente mediche, è stato rilevato da molti ...

Obesità infantile : stop agli snack alle casse in GB - la nuova lotta al 'junk food' : Il governo britannico ha annunciato la sua nuova lotta contro gli snack ipercalorici messi in bella vista vicino alle casse dei supermercati. Si tratta di un vero e proprio divieto, inserito nel programma del ministro della salute, per cercare di arginare il problema, sempre più dilagante, dell'Obesità infantile nel Paese. Junk food: le nuove regole nei supermercati britannici In Gran Bretagna non sarà più possibile esporre gli snack calorici ...

Inghilterra : contro l'Obesità infantile - limitazioni alla vendita di cibi calorici : Per contrastare l'aumento dell'obesità infantile, il governo inglese ha pianificato una serie di operazioni che colpiscono principalmente i negozi, i supermercati e gli spot pubblicitari sui cibi calorici. Arriveranno, infatti, nuove leggi per vietare ai negozi di proporre offerte speciali del tipo "due al prezzo di uno" per alimenti ricchi di zucchero, grassi o sale. Queste strategie di marketing avrebbero reso il Regno Unito la nazione più in ...

Salute - Obesità infantile : governo britannico vieta gli snack alle casse nei supermercati : Gli snack dolci e salati esposti vicino alle casse dei supermercati saranno presto rimossi nel Regno Unito: lo riporta la BBC, secondo cui si tratterebbe di una delle nuove proposte governative per dimezzare l’obesità infantile entro il 2030. Sono previste anche norme più restrittive per gli annunci pubblicitari su merendine, snack e bibite trasmessi in tv e online, oltre all’etichettatura obbligatoria delle calorie nei menù dei ...

Sfide nutrizionali : per l'Italia la prima è l'Obesità infantile : ... è il quadro dell'Italia consegnato dal Food Sustainability Index , indice di sostenibilità alimentare, , una classifica che mette a confronto 34 Paesi del mondo in base all'impatto ambientale e ...

Obesità infantile : latte e latticini ne favoriscono lo sviluppo? : È ben noto che i prodotti caseari, come latte, yogurt e formaggio, siano cibi che forniscono molti dei nutrienti fondamentali per la vita. Studi precedenti hanno dimostrato che latte e latticini non sono associati all’Obesità infantile, tuttavia l’argomento continua a suscitare discussioni e dibattiti. Per questo motivo, i ricercatori dell’Institut Paul Bocuse (Francia) hanno condotto una revisione approfondita delle prove scientifiche degli ...