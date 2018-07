Nuovo amore per Ezio Greggio? A Milano con l' ex velina Thais Souza Wiggers

Kylie Minogue - Nuovo amore per l'artista australiana : C'è aria di felicità per Kylie Minogue , la pop star australiana che da poco ha spento ben 50 candeline, conservando però la sua immortale vitalità. Il malincuore sembra essere un brutto ricordo, ...

Leonardo Pieraccioni/ “L’amore vero è quello che provo per mia figlia Martina a cui dedico il Nuovo film” : Leonardo Pieraccioni sta lavorando al nuovo film, "Se son rose", una commedia che parla dell'amore incondizionato verso i figli e delle cause per cui le coppie si lasciano ogni giorno(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 11:23:00 GMT)

UOMINI E DONNE/ Nuovo amore per Andrea Melchiorre : ecco chi è! (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, Trono Classico: Gianni Sperti critica le coppie nate e scoppiate nell'ultima edizione, Sara Affi Fella sbotta contro gli haters su Instagram.(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 18:12:00 GMT)

Meghan Markle rompe di Nuovo il protocollo per amore di Harry (ma i fan la difendono) : Durante un evento formale, Meghan Markle ha provato a stringere la mano del consorte: un gesto che, ancora una volta, sembra aver rotto il protocollo reale. La duchessa di Cambridge era in compagnia di Harry a Buckingham Palace, per assistere a all'evento denominato Queen's Young Leaders Awards.Le riprese della cerimonia mostrano Meghan tendere la mano in direzione del marito: un gesto che secondo gli esperti di etichetta andrebbe evitato, ...

Carmen Di Pietro ritrova l'amore : chi è il Nuovo fidanzato (11 anni più giovane di lei) : Il settimanale Spy, diretto da Alfonso Signorini, ha sorpreso Carmen Di Pietro, mano nella mano, per le vie di Milano, con il nuovo fidanzato. La showgirl non ha avuto problemi a mostrarsi con la sua nuova fiamma, tra...

“Eccola con il suo fidanzato”. Carmen Di Pietro paparazzata a spasso con il Nuovo amore : Qualche indizio in giro lo aveva sparso già negli scorsi mesi, quando parlando della sua vita sentimentale aveva ammesso di avere più di un corteggiatore a ronzarle attorno e di avere ancora ben impressa in testa l’idea di un figlio. “Se son rose fioriranno” spiegava una mai banale Carmen Di Pietro, sempre scatenata nonostante le ormai 53 primavere alle spalle. Ecco, allora, che se le intenzioni della showgirl italiana ...

Mercedesz Henger e il Nuovo amore - Lucas Peracchi : Mercedesz Henger ha un nuovo amore e le cose con lui sembrano andare a gonfie vele: si tratta di Lucas Peracchi, per il quale ha lasciato il personal trainer Leonardo, con cui aveva già una relazione. In realtà la figlia di Eva Henger e Lucas si conoscono già da un po': lui è un ex tronista e nel 2016 aveva sposato Silvia Corrias. Poi ha incontrato a Capri Mercedesz e - come quest'ultima ha raccontato al settimanale nuovo - si sono baciati. E ...

Ascolti TV | Mercoledì 27 giugno 2018. Serbia-Brasile 28.9% - Stai Lontana da me 12.3%. Nuovo flop per Sacrificio D’Amore (7.8%) : Sacrificio d'Amore Su Rai1 Stai Lontana da Me ha conquistato 2.675.000 spettatori pari al 12.3% di share. Su Canale 5 Sacrificio d’Amore ha raccolto davanti al video 1.539.000 spettatori pari al 7.8% di share. Su Rai2 NCIS ha interessato 1.046.000 spettatori pari al 4.3% di share e Il Supplente ne ha interessati 1.041.000 (4.8%). Su Italia 1 Serbia-Brasile ha catturato l’attenzione di 6.468.000 spettatori (28.9%) e a seguire ...

Sacrificio d’amore 2 - anticipazioni terza puntata : arriva un Nuovo personaggio : Sacrificio d’amore 2, anticipazioni È da poco tornata su Canale 5 la fiction Sacrificio d’amore, andata in onda lo scorso autunno e che vede protagonisti gli attori Francesco Arca e Francesca Valtorta. Sacrificio d’amore era stata sospesa a causa degli ascolti troppo bassi. La produzione ha così deciso di dividerla in due stagioni e di […] L'articolo Sacrificio d’amore 2, anticipazioni terza puntata: arriva un nuovo ...

Maddalena Corvaglia : “Separarmi è stata durissima. Ora ho un Nuovo amore” : Maddalena Corvaglia racconta l’addio al marito Stef Burns e la rinascita grazie ad un nuovo amore. L’ex velina di Striscia la Notizia ha ritrovato il sorriso accanto ad Alessandro Viani dopo un periodo difficile. Maddalena si era sposata con lo storico chitarrista di Vasco Rossi nel 2011 a Mirandola, ma dopo pochi anni il matrimonio è naufragato. La modella ha dovuto affrontare un percorso doloroso, durante il quale ha potuto contare ...

Audio e testo Tra noi è infinita - il Nuovo singolo di Federica Carta dopo Sull’orlo di una crisi d’amore : Tra noi è infinita è il nuovo singolo di Federica Carta. Il brano sarà disponibile in radio da venerdì 29 giugno mentre è già disponibile in digital download con la versione digitale dell'album Molto più di un film. Il disco di Federica Carta è stato pubblicato lo scorso 13 aprile con Universal Music anticipato dal singolo omonimo. Tra noi è infinita è il nuovo singolo di Federica Carta che segue il successo di Sull'orlo di una crisi ...

Claudio Martelli - l'indiscrezione di Dagospia sul suo Nuovo amore : è una deputata del Pd : Dietro l'intervento apprezzatissimo alla Camera della deputata Pd, Lia Quartapelle , 35 anni, ci sarebbe lo zampino di un vecchio volpone della politica come Claudio Martelli , 74 anni. l'indiscrezione lanciata di Dagospia nasconde una perla finora rimasta un po' sottaciuta, il rapporto tra la Quartapelle e Martelli sarebbe molto ma molto ...

Video e scaletta dei Negramaro per Amore Che Torni Tour Stadi 2018 - dal Nuovo album all’omaggio a Dolores O’Riordan : Con la prima data di Lignano Sabbiadoro in scena il 24 giugno allo Stadio Teghil, è diventata ufficiale la scaletta dei Negramaro per Amore Che Torni Tour Stadi 2018, il nuovo show a supporto dell'ultimo omonimo album di inediti rilasciato su etichetta Sugar lo scorso autunno. Giuliano Sangiorgi (voce, piano, chitarre), Lele Spedicato (chitarre), Andrea Mariano (pianoforte, sintetizzatori), Ermanno Carlà (basso), Danilo Tasco (batteria) e ...

Luigi Di Maio : “Con una lista - pochi fondi ma tanto amore - Davide batte di Nuovo Golia” : "Davide ha battuto di nuovo Golia. Con una lista, pochi fondi ma tanto amore per queste città e per questo Paese". Così, in un post su Facebook, Luigi Di Maio esulta per le vittorie del Movimento a Imola e Avellino, "due città dove da 70 anni dominavano i partiti e gli uomini della Prima Repubblica: a Imola il PCI e poi i partiti del centrosinistra, ad Avellino la Dc".Per Di Maio, le vittorie di Manuela Sangiorgi e Vincenzo ...