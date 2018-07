Nuove accuse a Kevin Spacey con la dichiarazione shock di Guy Pearce | “È uno che allunga

Ci sono tre Nuove accuse di molestie sessuali contro Kevin Spacey : La polizia di Londra sta indagando su tre nuove accuse di aggressioni sessuali rivolte contro l’attore statunitense Kevin Spacey. La notizia è stata data per primo dal sito scandalistico TMZ e poi confermata dalla polizia al sito di cinema e tv Variety. Le The post Ci sono tre nuove accuse di molestie sessuali contro Kevin Spacey appeared first on Il Post.

Molestie - Nuove accuse a carico di Harvey Weinstein - : L'ex produttore cinematografico, già arrestato a maggio, era accusato dello stupro di due donne. Ora si aggiungono altri tre crimini, sempre collegati ad atti sessuali

Le norme sul lavoro del 'decreto dignità' e le Nuove accuse a Weinstein. Le notizie del giorno in breve : DAL MONDO Sono vivi i 12 ragazzi thailandesi intrappolati nella grotta di Tham Luan Nang Non dal 23 giugno insieme al loro allenatore. Sono stati trovati da una squadra di militari , i quali hanno ...

Weinstein - Nuove accuse di stupro : ora rischia l'ergastolo : Ancora un'accusa per Harvey Weinstein, che, dopo essere finito in carcere per le molestie a svariate attrici, stavolta rischia l'ergastolo.

Le norme sul lavoro del "decreto dignità" e le Nuove accuse a Weinstein. Le notizie del giorno in breve : DALL'ITALIA Stretta sui contratti a termine nel “decreto dignità”. Il governo Lega-M5s, riporta l’Ansa, tenterà di rendere i contratti a termine più costosi e più brevi con l’obiettivo di rendere più stabile l’occupazione, misura non gradita alle imprese. “E’ emersa la volontà di lavorare a un c

Migranti - Nuove accuse dalla Francia : "Salvini chiude i porti - non dia lezioni" : Continua l'odissea della Lifeline. "Siamo stati rifiutati da Germania, Olanda, Italia. Oggi chiederemo alla Francia di accoglierci", ha affermato alla radio francese RTL Axel Steier, rappresentante della ong...

Rigopiano fu isolato dalla Regione - Nuove accuse : ... violati i sigilli e rubati 130 kg di rame ABRUZZO Rigopiano, denunciato D'Alfonso CRONACA Hotel Rigopiano, rubati vini pregiati ANNIVERSARIO Rigopiano Rigopiano, anniversario per non dimenticare IL ...

Nuove accuse a Facebook : dati ceduti a società cinesi - anche Huawei - : Il New York Times riferisce di 4 accordi siglati nel 2010 e ancora attivi. Ma dal social network trapela che quello con Huawei dovrebbe estinguersi entro la fine della settimana. Coinvolte anche ...

Omicidio Re - Nuove accuse contro Alba De Rosa : Omicidio Re, nuove accuse contro Alba De Rosa Omicidio di Marilena Re : a pochi giorni dai funerali della promoter di Castellanza uccisa il 30 luglio scorso, si complica la posizione della 69enne Alba ...

Facebook : Nuove accuse dal New York Times. Avrebbe condiviso i dati degli utenti con produttori hardware : Ha generato molte polemiche il datagate legato alla società Cambridge Analytica nei mesi scorsi, che ha visto i dati di milioni di utenti Facebook sfruttati impropriamente a scopi politici, mettendo in evidenza ancora una volta la questione della privacy e la semplicità con cui i dati che ogni giorno condividiamo con app e piattaforme social possono essere sfruttati in maniera tutt’altro che positiva. Questo scandalo ha creato non pochi ...

Nuove accuse contro Amazon : nei centri britannici 600 ambulanze in 3 anni : Un numero e una testimonianza rinfocolano le accuse contro Amazon per le condizioni di lavoro imposte ai dipendenti. Partiamo dal numero: i 14 centri di distribuzione di Amazon in Gran Bretagna hanno ...

Arrested Development - Nuove accuse contro Jeffrey Tambor. Jason Bateman costretto alle scuse dopo aver minimizzato : Jeffrey Tambor continua a far parlare di sé e purtroppo non più per meriti artistici. dopo l'accusa di molestie sessuali che, di fatto, ha portato al suo allontanamento da Transparent di Amazon (in Italia su Sky Atlantic), la nuova stagione di Arrested Development di Netflix sembrava potesse essere un'isola felice per Tambor. Invece una nuova tempesta si è abbattuta su di lui e sul resto del cast della serie tv, al punto che Netflix ha ...

Facebook : Nuove accuse da Usa - 'uso fraudolento dati' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Nuove accuse a Facebook : "Uso fraudolento dei dati" : Il Guardian mette nel mirino Facebook. Dopo lo scandalo Cambridge Analytica di fatto il quotidiano britannico avanza nuovi dubbi sulla società guidata da MarK Zuckerberg. Secondo il Guardian, Facebook sarebbe stata accusata da una società statunitense di aver sviuluppato "deliberatamente un metodo malevolo e fraudolento" per ottenere da chi si registrava sulla piattaforma, dati da parte degli utenti in grado di generare miliardi di ultili ...