Nuoto in acque libere | Sanzullo e Gabrielleschi nuovi campioni italiani

Nuoto - si avvicinano gli Europei di Glasgow in acque libere : a Genova si definisce la squadra azzurra : Sul lungomare di Genova verrà definita la squadra azzurra di Nuoto di fondo che parteciperà agli Europei di Glasgow A Sturla, sul lungomare di Genova , si definisce la squadra di Nuoto in acque libere che parteciperà agli Europei di Glasgow 2018. In Liguria si nuota dal 4 all’8 luglio, in Scozia, a 2100 chilometri di distanza, si gareggerà dall’8 al 12 agosto nel lago di Loch Lomond, all’interno del parco nazionale. Ad un ...

Nuoto - Gregorio Paltrinieri parteciperà agli Assoluti in acque libere. Al via anche Rachele Bruni : Ai prossimi Assoluti di Nuoto in acque libere ci sarà anche Gregorio Paltrinieri: ad annunciarlo è il quotidiano genovese “Il Secolo XIX“. Sarà infatti proprio Genova ad ospitare la rassegna, a luglio, che dovrebbe vedere ai nastri di partenza anche Rachele Bruni, vicecampionessa olimpica in carica nella 10 km. La rassegna tricolore servirà anche da selezione per gli Europei che si terranno a Glasgow, in Scozia, la prossima estate: ...