Novi Ligure | intera classe si vaccina per aiutare compagno malato La favola della quinta

Pallanuoto - Pro Recco : Vladimir VujasiNovic non è più l’allenatore della squadra ligure : La delusione per la sconfitta in finale di Champions League di Pallanuoto porta i primi effetti in casa Pro Recco: il serbo Vladimir Vujasinovic non è più l’allenatore della squadra ligure campione d’Italia. Dopo il rincorrersi di voci, smentite e non comment di ieri, la notizia è stata confermata da waterpoloitaly.com. Prima giocatore in vasca sempre a Recco, poi, slacciata la calottina, tecnico dei liguri, dove prese ...