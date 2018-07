Non si decide il sapere per alzata di mano

La Croazia vola ai quarti dei Mondiali dopo rigori pazzeschi : decide un Subasic mostruoso - anche Schmeichel è incredibile ma Non basta alla Danimarca [FOTO e TABELLONE] : 1/27 AFP/LaPresse ...

Lifeline in balia del mare e della politica - Parigi : È possibile l’approdo a Malta. La Valletta : Non abbiamo ancora decidere : La soluzione per l’imbarcazione con 234 migranti a bordo sarebbe frutto di un accordo tra Macron e Muscat. Toninelli replica Salvini: “La Guardia costiera opera in autonomia”

Mondali 2018 - il Brasile vince ma Non convince : decide il solito Coutinho nel finale e per la Costa Rica è una beffa [FOTO] : 1/18 LaPresse ...

Salvini Non può decidere della scorta a Saviano. Ecco perché : Non spetta al ministro dell'Interno decidere se assegnare o revocare il meccanismo di protezione delle persone a rischio. Ecco perché la minaccia di Salvini di togliere la scorta a Roberto Saviano è ...

Pagelle Portogallo-Marocco 1-0 - Mondiali 2018 : decide ancora Cristiano Ronaldo! Marocchini generosi - ma Non basta : Prima vittoria di questo Mondiale per il Portogallo, che batte 1-0 il Marocco. A decidere è ancora una volta Cristiano Ronaldo, a segno dopo quattro minuti di gioco. Gli africani ci hanno provato, giocando un secondo tempo aggressivo in cui probabilmente meritavano un gol che non è arrivato, sancendo la prima eliminazione di Russia 2018. PORTOGALLO (4-4-2) Rui Patricio 6,5 – Si fa trovare prontissimo nelle poche occasioni in cui è ...

Aquarius in Spagna domenica. Matteo Salvini : “Non possono decidere dove finire la crociera” : Nella notte le condizioni meteo sono migliorate e nave Aquarius ha fatto una sosta tecnica ad una decina di miglia dal porto di Olbia, per ricevere dalle motovedette della Guardia Costiera altri viveri e anche giocattoli per i bambini a bordo. Al momento l'Aquarius ha passato l'isola dell'Asinara.Continua a leggere

Salvini : 'L'Aquarius andrà in Spagna - Non è che possano decidere dove finisce la crociera'. E' polemica : Chiarimenti e pace fatta tra Italia e Francia, dopo le tensioni sul caso Aquarius, la nave con oltre 600 migranti a bordo in viaggio verso la Spagna dopo lo stop dell'Italia allo sbarco. Oggi a Parigi ...

Aquarius - Conte-Macron 'Caso chiuso'. La nave in difficoltà per il maltempo. Salvini 'Non possono decidere dove finire la crociera' : ROMA - Parigi e Roma provano a voltare pagina, dopo lo scontro sulla nave Aquarius . Una telefonata pone fine alle ostilità diplomatiche mentre in Italia Salvini continua a scatenare polemiche ...

Salvini : Aquarius Non decide crociera : 17.25 "E' tutto sotto controllo. Non c'è alcun problema" con la nave Aquarius, diretta in Spagna con centinaia di migranti. Così il ministro dell'Interno Salvini, lasciando la Camera dopo la riunione del gruppo della Lega. "Andrà in Spagna, certo. Non possono decidere dove cominciare e dove finire la crociera. Mi sembra che l'arrivo sia previsto sabato senza intoppi", aggiunge Salvini.

Salvini : Conte legittimato a Non andare da Macron - se lo decide : Roma, 13 giu. , askanews, 'Conte è totalmente legittimato a non andare in Francia, lo sosterremo. Di fronte a un atteggiamento così infondato e volgare di un Paese amico ci sono ragioni molto fondate ...

Roma, 12 giu. (AdnKronos) – Annullare il vertice Italia-Francia? Ma questa è una decisione del presidente del Consiglio, Conte. Io non lo annullerei". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, a Matrix su radio 105.

Ora o mai più - Alessandro Canino a Blogo : "Se mi riproponessero Sanremo - accetterei. Ma Non sono io a decidere" : Alessandro Canino, che ha raggiunto il successo con il brano “Brutta”, è uno degli otto protagonisti di Ora o Mai Più, nuovo programma in partenza questa sera su Raiuno. Noi di TvBlog l’abbiamo sentito poche ore prima del debutto, che rappresenta per lui e per gli altri concorrenti un vero e proprio ritorno in grande stile, sul palco, in prima serata. Buongiorno amici, settimana intensa che ci avvicina alla prima puntata di “Ora o mai ...

Luigi Di Maio denunciato per diffamazione : alla Camera nuova richiesta di procedere. Ma la giunta che deve decidere Non c’è : La Camera dei Deputati ha ricevuto la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Luigi Di Maio il primo giugno, 24 ore prima che il vicepremier e ministro salutasse l’assenza di indagati nel suo governo, sostenendo che non accadeva dal 1994. Il procedimento è legato alla querela promossa un anno fa da alcuni giornalisti per le cosiddette “liste di proscrizione” del febbraio 2017, quando l’allora vicepresidente di ...

Su Ilva Non decide Grillo. Di Maio : "Le sue sono opinioni personali" : Sull'Ilva "Grillo, e chiunque altro, esprimono delle opinioni personali". Luigi Di Maio, neo ministro dello Sviluppo economico, dà l'altolà a Beppe Grillo, che ieri aveva dettato la linea sul futuro dello stabilimento di Taranto. "Su tutti i dossier io non prenderò decisioni finché non ascolterò le parti. Ascolterò la proprietà, i sindacati, il sindaco di Taranto, bisogna cedere la condizione ...