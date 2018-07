Non potrei essere più fiero della mia Inghilterra | l' anima da tifoso del

Malato terminale vuole sposarsi - ma dal Comune Non arriva il certificato : 'Potrei Non vivere abbastanza' : Da due settimane Francesco Cars vive un incubo. Ha richiesto un certificato al Comune di Napoli utile per contrarre il matrimonio ma finora non è arrivato nulla. Il rito è fissato per il 4 luglio, e ...

Igor nega la violenza sessuale in due lettere : 'Potrei uccidere 50 uomini ma Non far male a una donna' : 'Potrei far fuori altri 50 uomini anche armati però non potrei mai fare male a una donna, è una bugia'. Lo scrive Igor, vero nome Norbert Feher, in due lettere indirizzate al Corriere di Bologna. Il ...

Igor il russo scrive al Corriere di Bologna dal carcere, dove si trova in isolamento per gli omicidi commessi tra Spagna e Italia: "Sono stato accusato di un crimine che non ho fatto, non potrei far male a una donna neanche per scherzo. Potrei far fuori altri 50 uomini anche armati però non potrei far male a una donna".

Igor il Russo : "Potrei far fuori altri 50 uomini anche armati però Non potrei mai fare male a una donna" : Nega di avere mai commesso violenza sessuale, accusa per la quale era ricercato in Serbia, perché "potrei far fuori altri 50 uomini anche armati però non potrei mai fare male a una donna, è una bugia". A parlare in questo modo è Norbert Feher, alias Igor Vaclavic considerato il responsabile dell'omicidio di cinque persone - tre in Spagna e due in Italia - rinchiuso dallo scorso 14 dicembre nel carcere di Zuera a ...

Fabrizio Corona : 'Potrei entrare anche io in politica. Don Mazzi? Un buffone - Non mi ha mai incontrato' : ... io però sono un fenomeno che dura da venti anni perché poi per durare devi sapere mischiare notizie vere e false, sfruttando le storie d'amore, la cronaca. Fai business, ma devi saperlo fare', ha ...

Fabrizio Corona : «Potrei entrare anche io in politica. Don Mazzi? Un buffone - Non mi ha mai incontrato» : Fabrizio Corona , a 4 mesi dall'uscita dal carcere, si è raccontato al Corriere delle Sera in un'intervista condotta da Raffaella Cagnazzo. L'ex re dei paparazzi ha spiegato chi è tra passato e ...

'Potrei morire - il cuore Non regge...'. Victoria - ma che succede? : Le foto di Victoria triste e rabbuiata al Royal Wedding di Harry e Meghan, d'altronde, avevano fatto il giro del mondo alimentando proprio questo tipo di sospetto. Accanto all'ex Spice Girls, un ...

Le foto di Victoria triste e rabbuiata al Royal Wedding di Harry e Meghan, d'altronde, avevano fatto il giro del mondo alimentando proprio questo tipo di sospetto. Accanto all'ex Spice Girls, un David Beckham ...

Renzi-show al Senato. "Conte premier Non eletto - potrei dire un collega" : Matteo Renzi entra in campo a Palazzo Madama ma si prende un ruolo che è più quello del regista che non del mediano, come aveva promesso di fare. Si posiziona infatti al centro del rettangolo di gioco dettando i tempi alla squadra del Partito Democratico. Per farlo è tornato dalla Cina, tappa del suo lungo tour da conferenziere. E prima di entrare nell'Aula del Senato, davanti a un panino mangiato in piedi alla buvette, ...

Russiagate - Trump : “Potrei darmi la grazia da solo - ma Non serve perchè Non ho commesso reati” : Il presidente Trump pensa di avere il diritto di perdonarsi, ma non intende farlo perché non ha commesso alcun reato. Lo ha dichiarato lui stesso via Twitter, aggiungendo che la nomina del procuratore speciale Mueller è a suo giudizio «anti costituzionale»....

Russiagate - Trump : 'Potrei darmi la grazia da solo - ma Non ho commesso reati' : Washington - Donald Trump rilancia il suo attacco frontale al Russiagate definendo 'totalmente incostituzionale' la nomina del procuratore speciale Robert Mueller e rivendicando il potere di ...

"Potrei darmi la grazia da solo - ma Non ho fatto nulla di male". Trump twitta contro il Russiagate : "Come affermato da numerosi esperti legali, ho l'assoluto diritto di graziare me stesso. Ma perché dovrei farlo se non ho fatto nulla di sbagliato?". Lo afferma Donald Trump, in un tweet, in relazione all'inchiesta sul Russiagate. Rudy Giuliani, legale del presidente, ha dichiarato che Trump formalmente avrebbe la facoltà di graziare se stesso. L'atto però – avverte l'avvocato – scatenerebbe con tutta ...