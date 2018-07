“Non lascia ben sperare” Marco Carta | la verità sulla sua salute Cosa ha Sembrava

Migranti - Merkel : “Non possiamo lasciare soli i Paesi con più arrivi - se non c’è accordo avanti con coalizione volenterosi” : “Fino a quando non ci sarà un consenso tra i 28 Paesi Ue sulla questione Migranti, andremo avanti con una coalizione dei volenterosi”. Angela Merkel, intervenendo al Bundestag in vista del consiglio europeo di oggi, ha ribadito: “Non possiamo lasciare soli i Paesi in cui si verifica la maggior parte degli arrivi. Questo è il nodo centrale del regolamento di Dublino 3”. La cancelliera ha anche sottolineato che “chi ...

Nainggolan allo scoperto : “Non è facile lasciare Roma” : Nainggolan sembra non aver avuto molta scelta nel dire addio alla Roma, il calciatore si appresta a firmare con l’Inter per la prossima stagione “Non credete che io stia benissimo a dover lasciare Roma. Ma a volte ti mettono di fronte a delle scelte”. Nainggolan ha risposto così, su Instagram, ad un tifoso della Roma. Parole eloquenti che danno un quadro di quanto sta accadendo in queste ore in casa giallorossa. Nainggolan è ...

Nainggolan all'Inter/ Ultime notizie - il belga : "Non voglio lasciare Roma - ma non decido io" (Calciomercato) : Nainggolan all'Inter, calciomercato: alla Roma oltre ai soldi dovrebbero andare anche il terzino Davide Santon e il giovane trequartista ex Entella Nicolò Zaniolo. Stavolta ci siamo davvero.

Don Biancalani - il prete dei “migranti in piscina” : “Non si lasciano in mezzo al mare persone che rischiano la vita” : Don Biancalani, il prete dei “migranti in piscina”: “Non si lasciano in mezzo al mare persone che rischiano la vita” A “Stasera Italia”, il parroco stigmatizza le iniziative di Matteo Salvini Continua a leggere L'articolo Don Biancalani, il prete dei “migranti in piscina”: “Non si lasciano in mezzo al mare persone che rischiano la vita” proviene da NewsGo.

Migranti - un libro sull’inferno della Libia : “Non lasciamoli soli”. Gli autori : “Storie di persone non di numeri” : E’ stato presentato alla Feltrinelli di Milano il nuovo libro di Chiarelettere editori, ‘Non lasciamoli soli’, di Alessandra Ziniti e Francesco Viviano. Il libro riporta le testimonianze raccolte dagli operatori di Medici Senza Frontiere e di coloro che sono riusciti a fuggire ai lager libici. “Sono storie di persone, non di numeri – spiega Alessandra Ziniti -. Storie che in questo secolo non dovrebbero più esistere. Storie che ...

Matteo Renzi su Aquarius : “Non possiamo lasciare le persone in mezzo al mare. Perdo voti dicendolo? Non mi interessa” : Matteo Renzi interviene sulla questione Aquarius e critica Salvini e il governo Conte: "Io penso che chi vi racconta che ha bloccato gli sbarchi vi prende in giro. lasciare una nave in mezzo al mare, utilizzando 629 persone come ostaggi per una trattativa politica è sbagliato. Perdiamo voti dicendo queste cose? Non mi interessa, restiamo umani".Continua a leggere

Di Maio : “Non si bombardino i cittadini di leggi. La ricetta per far decollare le imprese è lasciarle in pace” : “La ricetta per fare decollare le imprese che creano lavoro, sviluppo, nuove tecnologie nella loro crescita è lasciarle in pace”. Lo dice il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi Di Maio intervenendo a Confcommercio, facendo una “preghiera al Parlamento: prima di tutto alleggerite un pò le leggi che ci sono perché ce ne sono già troppe”. L'articolo Di Maio: “Non si bombardino i cittadini di leggi. La ...

Cdp - il presidente Claudio Costamagna lascia dopo 3 anni/ "Non proseguirò per un secondo mandato" : Cdp, il presidente Claudio Costamagna lascia dopo 3 anni: "Non proseguirò per un secondo mandato". In queste ore ha diramato una nota per salutare il gruppo

Georgette Polizzi lascia Davide Tresse/ Lei ha la sclerosi multipla : "Non ti condanno a una malattia non tua!" : George Polizzi lascia Davide Tresse, la straziante lettera publbicata tra le pagine del settimanale DiPiù: "Non ti condanno ad una malattia che non è tua!".

“Non ci siamo mai lasciati”. Rodrigo Alves - ma quale single! A rivelarlo la famosa star : Dal momento del suo ingresso nella casa, Rodrigo Alves ha catalizzato le attenzioni degli spettatori del Grande Fratello, che fin da subito si sono mostrati particolarmente curiosi nei confronti del cosiddetto “Ken umano”. Difficile, d’altronde, non farsi delle domande di fronte a un ragazzo che ha accettato una serie infinita di interventi chirurgici pur di riuscire a realizzare il suo sogno, quello di plasmare il suo ...

La7 - Becchi protesta e lascia la trasmissione : “Non mi fate parlare”. La Russa : “Fatti eleggere se vuoi la parola” : Bagarre a L’Aria che Tira (La7) durante un dibattito incentrato sul contratto di governo tra Lega e M5s. Paolo Becchi, professore ordinario di Filosofia di Diritto all’Università di Genova, chiede più volte di intervenire. Tenta due volte di prendere la parola mentre parla il senatore di Fratelli d’Italia, Ignazio La Russa, che gli intima di lasciarlo finire e punzecchia il deputato del Pd, Emanuele Fiano. “Posso ...

Udine - rassegna jazz lascia la città : “Non collaboriamo con il nuovo sindaco che ha vinto con i voti dei neofascisti” : “Non collaboriamo con un sindaco come Fontanini, che ha chiesto il sostegno dell’estrema destra cittadina e di Casapound e ha portato i neofascisti dentro l’amministrazione di una città che è medaglia d’oro al valore militare proprio nella lotta di Liberazione dal nazifascismo“. Giancarlo Velliscig, direttore artistico di Udin&jazz, ha spiegato così perché dal 2019 il festival internazionale arrivato alla ventottesima edizione ...

Maltempo Benevento : “Non lasciare soli gli agricoltori” : “La spaventosa grandinata che ha colpito il nostro territorio ha devastato campi e colture, annullando i tanti sforzi che gli agricoltori compiono ogni giorno. La perdita del raccolto equivale alla perdita di un reddito e, dunque, molti potranno subire situazioni di disagio. Come Chiesa siamo vicini a queste persone per qualsiasi bisogno e necessita’. Inoltre vogliamo rivolgere un appello alle istituzioni locali, provinciali, ...