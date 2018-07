Non del tutto leggero lo smartphone Android Go di Samsung | c’è del bloatware?

Saldi : Federmoda Ascom Padova - falsati dai colossi del web che Non pagano tasse : Padova, 4 lug. (AdnKronos) – ‘Per fortuna c’è l'”effetto pubblicità a costo zero” che non guasta, ma per il resto i Saldi sono ormai diventati una giungla dove vige la legge del più forte. Anzi verrebbe da dire che non esiste alcuna legge”. A poche ore dall’avvio dei Saldi estivi (lo start è in programma sabato prossimo, 7 luglio) il presidente di Federmoda Confcommercio Ascom Padova, Riccardo ...

La Nonna di Marco Carta rompe il silenzio e racconta i problemi di salute del nipote : Lo scorso 26 giugno aveva allarmato i fan la foto di Marco Carta pubblicata da un ospedale. Il cantante si...

Sarri Non è ancora l'allenatore del Chelsea - ma già litiga con Abramovich : Secondo quanto riporta Standard Sport , oltre a Pulisic e Higuain ci sarebbero altri cinque giocatori nel mirino del Chelsea. Il primo è il difensore della Juve, Daniele Rugani. Poi il centrocampista ...

Migranti - Mattarella : “Fenomeno Non può essere affrontato da paese solo. Serve sforzo congiunto dell’Ue” : “Abbiamo parlato del fenomeno delle migrazioni registrando concordemente che è un fenomeno così grande che non può essere affrontato da un paese da solo e non può essere accantonato o ignorato. Va governato e può essere governato insieme con uno sforzo congiunto dell’Unione europea“. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella conferenza stampa al termine dei colloqui con la presidente della Repubblica ...

Lavoro - rider chiede di essere assunto - no del giudice : 'Non è un lavoratore subordinato' : Non era un dipendente subordinato e l'azienda non aveva alcun obbligo di riconoscere il rapporto di Lavoro a tempo indeterminato. Lo ha stabilito oggi il giudice del Lavoro di Milano Giulia Dossi che ...

Oprah Winfrey : «Ecco perché Non mi candido alle presidenziali del 2020» : Oprah Winfrey non è fatta per i leoni da tastiera, i bulli e quant’altro possa derivare da un’ipotetica corsa alla presidenza. La regina della tv americana ha approfittato di una nuova intervista (a Vogue Uk) per allontanare i rumors che ormai da diversi mesi la vorrebbero tra i prossimi futuri sfidanti di Donald Trump. Le voci di una sua ipotetica candidatura erano infatti iniziate a circolare sui media americani a fine 2017. Prima ...

FrosiNone - nuova idea sulla trequarti : intanto arriva Sportiello - la formula dell’affare : Frosinone, arriva Sportiello dall’Atalanta, il portiere difenderà i pali del club frusinate nella prossima stagione Il Frosinone ha preso Sportiello dall’Atalanta, le parti hanno raggiunto l’accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni. La società laziale però non intende fermarsi e, secondo quanto rivelato da Skysport, avrebbe messo gli occhi su un trequartista da aggiungere alla rosa di ...

Le partite del Mondiale Non ci saranno il 4 e 5 luglio - ecco le trasmissioni Mediaset che andranno in onda : Terminati gli ottavi di finali del campionato del mondo di russia 2018 ecco che la competizione si ferma per 2 giorni per poi riprendere venerdì 6 luglio 2018 con il primo quarto di finale Francia vs Uruguay. Mediaset, però, non si ferma con la programmazione TV e garantirà comunque alcune trasmissioni che forniranno le ultimissime dai ritiri delle squadre qualificatesi alla fase successiva, quella dei quarti di finale appunto. I quarti di ...

Zucchero si racconta : il concerto a Venezia - la fine della musica e il futuro della sua carriera - il prossimo album - che Non ha voglia di ... : E in maniera schietta e senza filtri riflette sullo stato della musica, sulla sua carriera, sulla politica. Al suo fianco siede Luigi Brugnaro, il sindaco che ha riportato la musica nel "salotto di ...

"Non potrei essere più fiero della mia Inghilterra" : l'anima da tifoso del principe William : "Non potrei essere più orgoglioso dell'Inghilterra", questo l'incoraggiamento del principe William alla sua nazionale di calcio, volata ai quarti di finale dei Mondiali 2018. Tramite l'account Twitter di Kensington Palace, infatti, il duca di Cambridge ha voluto dimostrare tutto il suo entusiasmo per il trionfo ottenuto dall'Inghilterra, che ha battuto la Colombia 4-5 ai calci di rigore ed ora si appresta ad affrontare la Svezia.I ...

Chiude una delle startup simbolo del digitale italiano - Mosaicoon : 'Non ce l'abbiamo fatta' : Mosaicoon ha chiuso. L'ex startup, tra le più note dell'ecosistema digitale italiano, considerata a lungo simbolo della nuova imprenditoria di Internet, ha confermato di essere in fase di fallimento e ...

Svelate le cause della malattia di Marco Carta - parla Nonna Elsa : “È stato un momento difficile” : Le cause della malattia di Marco Carta sono state rese note. A parlare è stata la sua adorata Nonna Elsa, che ha spiegato quali siano stati i problemi che hanno afflitto il nipote costringendolo in ospedale per alcuni giorni. Stando a quanto dichiarato da Elsa, Marco Carta avrebbe subito un'operazione allo stomaco per la risoluzione di un'ulcera che lo stava facendo tribolare da un po' di tempo. Un'operazione improvvisa, della quale la ...

