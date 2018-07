Niccolò Calvagna | il piccolo talento italiano nella serie televisiva canadese Sanctuary

aldiladelcinema

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Ha soltanto dodici anni, ma già vanta un curriculum degno di una stella del cinema dalla lunga esperienza. Dopo aver lavorato nelletelevisive Il sistema e Sorelle ed essere stato al servizio di importanti registi italiani quali Daniele Luchetti (Anni felici), Giulio Base (Mio papà), Volfango De Biasi (Un Natale stupefacente) e i fratelli Taviani (Maraviglioso Boccaccio), ilvarca i confini dello stivale tricolore per approdare, ideata dal Damian Kindler autore anche di Stargate SG1 e Stargate Atlantis. Già nota al grande pubblico, lasi concentra sulle avventure della dottoressa Helen Magnus, che, supportata da altri personaggi, è impegnataricerca di creature conosciute come anormali, alcune delle quali sono esseri umani, in modo da difendere da esse i comuni mortali. Anche se, in alcuni casi, si ...