Niccolò Bettarini parla dell’aggressione subita | “Mi sono trovato in mezzo a più di dieci

Mara Venier - il messaggio su Instagram per Niccolò Bettarini : Mara Venier mette da parte i vecchi rancori e le liti con Simona Ventura, per lanciare un messaggio d’affetto a Niccolò Bettarini. Il figlio della conduttrice – come è ormai noto – è stato aggredito fuori dalla discoteca Old Fashion di Milano qualche giorno fa e ferito con numerose coltellate. Dopo il ricovero d’urgenza in ospedale, tante persone hanno espresso la propria solidarietà nei confronti del giovane. Non solo i ...

Aggressione Niccolò Bettarini - c’è il colpo di scena. Cosa hanno scoperto. Quel che si è appena saputo sull’assalto atroce di quella notte è terribile : Nella notte tra sabato 30 giugno e domenica primo luglio, il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini è stato aggredito da un gruppo di ragazzi fuori della discoteca Old Fashion di Milano. Dalle prime ricostruzioni, Bettarini sarebbe intervenuto a difendere un amico che era stato avvicinato dal gruppo di aggressori e sarebbe stato aggredito con calci in faccia, pugni e con un numero indefinito di coltellate. Alcuni dicono che le coltellate ...

Chi è Zoe Esposito? L’eroica ragazza che ha difeso Niccolò Bettarini dai suoi aggressori potrebbe essere la sua fidanzata [GALLERY] : Durante l’aggressione a Niccolò Bettarini lei lo ha difeso: stiamo parlando di Zoe Esposito, la presunta nuova fidanzata del figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini Zoe Esposito è la fidanzata di Niccolò Bettarini? È questa la domanda che in molti si sono posti, dopo che dalla ricostruzione dell’aggressione del figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, è venuta fuori la presenza della giovane. Nelle colluttazione ...

Niccolò Bettarini - il fotomontaggio commovente del papà. E su Instagram posta i precedenti degli aggressori : Niccolò Bettarini sarebbe stato aggredito e accoltellato solo perché figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura. E il padre pubblica su Instagram una stories che mette in risalto la...

Niccolò Bettarini - lo sfogo di Morgan : «Sono sconvolto - tutta colpa della musica di m...» : Morgan interviene sui social per commentare l'aggressione subita da Niccolò Bettarini a Milano e dà la colpa alle hit da discoteca. 'La musica di merda contribuisce a comportamenti violenti, incivili ...

Niccolò Bettarini - papà Stefano e il fotomontaggio commovente su Instagram : Niccolò Bettarini sarebbe stato aggredito e accoltellato solo perché figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura. E il padre pubblica su Instagram una stories che mette in risalto la somiglianza con ...

Chi è Zoe Esposito - la ragazza che ha cercato di difendere Niccolò Bettarini : Zoe Esposito è la ragazza che ha cercato di difendere Niccolò Bettarini durante la brutale aggressione subita dal figlio di Simona Ventura davanti all’Old Fashion. Lo scorso 30 giugno, quando il giovane calciatore è stato accoltellato, c’era anche lei. Per difendere il figlio di Stefano Bettarini la ragazza si è lanciata sul suo corpo, facendogli da scudo quando è caduto a terra. Zoe è stata quindi colpita da calci e pugni, anche in ...

Zoe - fidanzata di Niccolò Bettarini : prime parole dopo l’aggressione : Zoe, fidanzata di Niccolò Bettarini, prime parole dopo l’aggressione: “Ecco cosa significa difendere”. Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che anche lei è rimasta coinvolta nella rissa Inizia a delinearsi in maniera più chiara la triste vicenda che ha coinvolto Niccolò, il figlio 19enne di Stefano Bettarini e Simona Ventura, accoltellato la notte dell’1 luglio […] L'articolo Zoe, fidanzata di Niccolò Bettarini: ...

L'aggressore di Niccolo Bettarini sarebbe entrato in discoteca armato : Sarebbe entrato nella discoteca 'Old Fashion' con un coltello Davide Caddeo, uno dei fermati per tentato omicidio in relazione all'aggressione a Niccolò Bettarini. È quanto risulta dalle indagini svolte finora dalla Procura di Milano (in particolare dall'ascolto dei testimoni) che smentirebbero, quindi, quanto dichiarato dal gestore del locale, Roberto Cominardi, in un'intervista al quotidiano 'Il ...

"Sei il figlio di Bettarini - ti ammazziamo" - per il pm Niccolò è stato riconosciuto : Sviluppi sull'indagine riguardo l'accoltellamento del giovane a Milano: secondo i magistrati, la vittima non sarebbe stata ferita per "caso"