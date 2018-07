Nia Vardalos divorzia

Il mio grosso grasso matrimonio greco/ Su TV8 il film con Nia Vardalos : le curiosità (oggi - 3 luglio 2018) : Il mio grosso grasso matrimonio greco , il film in onda su TV8 oggi, martedì 3 giugno 2018. Nel cast: Nia Vardalos e Michael Constantine, alla regia Joel Zwick. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 16:20:00 GMT)

IL MIO GROSSO GRASSO MATRIMONIO GRECO/ Su TV8 il film con Nia Vardalos (oggi - 3 luglio 2018) : Il mio GROSSO GRASSO MATRIMONIO GRECO , il film in onda su TV8 oggi, martedì 3 giugno 2018. Nel cast: Nia Vardalos e Michael Constantine, alla regia Joel Zwick. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 10:43:00 GMT)

Le mie grosse grasse vacanze greche - Rai Movie/ Trama e cast del film con Nia Vardalos (oggi - 16 giugno 2018) : Le mie grosse grasse vacanze greche , il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 16 giugno 2018. Nel cast : Nia Vardalos e Richard Dreyfuss, alla regia Donald Petrie. Il dettaglio.(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 17:56:00 GMT)

LE MIE GROSSE GRASSE VACANZE GRECHE/ Su Rai Movie il film con Nia Vardalos (oggi - 16 giugno 2018) : Le mie GROSSE GRASSE VACANZE GRECHE , il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 16 giugno 2018. Nel cast: Nia Vardalos e Richard Dreyfuss, alla regia Donald Petrie. Il dettaglio.(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 09:42:00 GMT)

LOTTARE PER UN SOGNO/ Su Italia 1 il film con Nia Vardalos (oggi - 29 aprile 2018) : LOTTARE per un SOGNO, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 29 aprile 2018. Nel cast: Nia Vardalos e Jade Pettyjohn, alla regia Vince Marcello. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 04:19:00 GMT)