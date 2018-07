Nel remake di Resident Evil 2 ci saranno nuove aree da esplorare

Per il remake di Resident Evil 2 gli sviluppatori hanno sperimentato le inquadrature fisse come Nel gioco originale : Certamente uno dei giochi che ha attirato di più l'attenzione dei giocatori all'ultimo E3 2018 è stato il remake di Resident Evil 2, annunciato finalmente in via ufficiale da Capcom.Anche nella giornata di ieri, abbiamo avuto l'occasione di ammirare il lavoro svolto dagli sviluppatori con il celebre gioco in un video gameplay e sembra proprio che Capcom sia riuscita nel suo intento, ovvero mantenere quel senso di paura che in molti hanno provato ...

Un bel luogo per morire - Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti Nel remake di Broadchurch : Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti sono i protagonisti di Un bel luogo per morire, fiction targata Mediaset che arriverà prossimamente sul piccolo schermo

Nomura assicura : "lo sviluppo di Final Fantasy VII Remake è attivo e non è Nelle prime fasi" : Unita a rumor e voci di corridoio tutt'altro che rassicuranti, l'assenza di Final Fantasy VII Remake all'E3 2018 non può che aver alimentato parecchie preoccupazioni tra i fan del progetto. Il titolo continua a essere avvolto da più ombre che luci e i dubbi sullo stato dello sviluppo si accumulano.Come riportato da The Verge, Tetsuya Nomura, ci tiene a rassicurare i fan: lo sviluppo è attivo e non è nelle primissime fasi come vociferato. ...

Nel remake di Resident Evil 2 torneranno le modalità classiche "Fourth Survivor" e "Tofu" : Quando Capcom annunciò che tutte le modalità di gioco del classico Resident Evil 2 sarebbero tornate per il remake, non stava scherzando. Il produttore Yoshiaki Hirabayashi ha confermato in un'intervista con Trusted Reviews che entrambe le modalità Fourth Survivor e Tofu torneranno in Resident Evil 2 remake."Ovviamente! Sì! Entrambe le modalità Fourth Survivor e Tofu saranno incluse nel gioco", ha detto Hirabayashi. La modalità Fourth Survivor ...

Dumbo - il remake di Tim Burton tornerà al cinema Nel 2019 : Dumbo, il remake del film con protagonista l'elefantino più famoso del cinema, dal 1941, anno dell'uscita del film originale, tornerà l'anno prossimo nelle sale cinematografiche con uno stile tutto nuovo, quello di Tim Burton. Protagonisti accanto a Dumbo saranno Colin Farrell nei panni di Holt, Eva Green (Colette Marchant), Michael Keaton (V.A. Vandevere) e Danny De Vito (Max Medici). Una differenza abbastanza consistente dal film originale ...

Il Signore degli ANelli? La serie tv non sarà un remake del film : Le notizie in merito alla realizzazione di un serie tv basata su Il Signore degli Anelli continuano a rincorrersi senza sosta. È ancora in fase di realizzazione e, molto probabilmente, sarà condivisa ...

Il Signore degli ANelli su Amazon Nel 2021 e non sarà un remake del film. Jennifer Salke parla del futuro degli Amazon Studios : Tom Clancy's Jack Ryan arriverà il 31 agosto (sopra il trailer in italiano, qui in inglese) su Amazon Prime Video che entro l'anno aspetta anche le nuove stagioni di The Marvelous Mrs Maisel e The Man in the High Castle, mentre The Romanoffs di Matthew Weiner potrebbe arrivare ad ottobre "ma ci sono ancora discussioni in corso, spero entro l'anno" rivela la neo presidente di Amazon Studios Jennifer Salke per la serie tv sul Signore degli ...

Online il trailer di È nata una stella con Lady Gaga - la popstar è Ally Nel remake di A Star Is Born (video) : È finalmente Online il primo trailer italiano di A Star Is Born: il musical con Lady Gaga, che segna il debutto alla regia di Bradley Cooper, sarà al cinema dal prossimo ottobre. Si tratta del terzo remake dell'omonimo film del 1937 di William A. Wellman, noto in Italia col titolo di "È nata una stella", dopo quello di George Cukor del 1954 con Judy Garland e quello di Frank Pierson nel 1976 con Barbra Streisand. Protagonisti di questa nuova ...

Liar - Alessandro Preziosi e Greta Scarano Nel remake del dramma Itv : Approda sugli schermi italiani una fiction tratta dall’omonima serie anglo-statunitense che ha riscosso un brillante successo. Un thriller relazionale che ha convinto critica e pubblico con una media di 9 milioni di spettatori a puntata. La versione italiana, girata a Torino, è diretta da Gianluca Tavarelli (già regista di fiction di successo come Borsellino e Il giovane Montalbano). I protagonisti sono Greta Scarano e Alessandro Preziosi, che, ...

Tennis - ATP Ginevra 2018 : Fabio Fognini cede a Peter Gojowczyk Nel remake di Roma. Addio finale : La semifinale del torneo ATP 250 di Ginevra, in Svizzera, segna la vendetta del tedesco Peter Gojowczyk, che batte il nostro Fabio Fognini nel remake degli ottavi di Roma: il Tennista teutonico si impone per 6-4 6-4 in un’ora e 34 minuti di gioco staccando così il pass per la finale del torneo elvetico. Nel primo set l’equilibrio, comunque visto anche a Roma, si spezza nel settimo gioco, quando Fognini perde la battuta e va sotto ...

Papillon - Charlie Hunnam e Rami Malek Nel remake del film : Ben 45 anni dopo il successo ottenuto da Papillon , film con Steve McQueen e Dustin Hoffaman, dall'America arriva il provvidenziale remake che sarà disponibile anche nelle sale italiane dal prossimo ...