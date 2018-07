Nel 2017 l’Italia ha sofferto la sete | è stato il secondo anno più “secco” dal 1961

meteoweb.eu

: Se si pensa che solo nel 2017 gli italiani hanno speso quasi 102 MLD nell’azzardopatia, circa 1700 euro pro capite,… - NicolaMorra63 : Se si pensa che solo nel 2017 gli italiani hanno speso quasi 102 MLD nell’azzardopatia, circa 1700 euro pro capite,… - SaveChildrenIT : Il 2017 è stato un anno difficile, ma siamo riusciti a migliorare la vita a 3,4 MILIONI DI BAMBINI in Italia e nel… - Agenzia_Ansa : La #ludopatia crea allarme sociale, 100 miliardi in fumo nel 2017 -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) La caratteristica prevalente del clima in Italia nelè stata la siccità, che ha interessato gran parte del territorio nazionale, causando gravi problemi di gestione delle risorse idriche in molte regioni. Con una precipitazione cumulata media in Italia al di sotto della norma del 22% circa, ilsi colloca al 2° posto, appena dopo il 2001, tra gli anni più “secchi” dell’intera serie dal. Con un’anomalia della temperatura media di +1.20 °C, il– a livello globale sulla terraferma – èil 3°più caldo della serie storica dopo il 2016 e il 2015; in Italia il valore è, invece, di +1.30°C e colloca ilal 9° posto dal. Il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente – SNPA rende disponibile online sul sito dell’ISPRA il XIII rapporto “Gli indicatori del clima in Italia” (www.isprambiente.gov.it). Il documento illustra l’andamento del ...