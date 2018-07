tg.la7

TgLa7 : 'Ndrangheta, donna uccisa a Reggio Calabria: arrestati i killer -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Fortunata Fortugno colpita a morte per errore il 16 marzo scorso era in macchina in compagnia di Demetrio Giudice, vero obiettivo del, sopravvissuto all'agguato -