Nba | George | Felice ai Thunder Resto per vincere con Westbrook

Mercato Nba - succede di tutto : nuovi contratti per Paul George - Ariza - Rose e Rudy Gay : Paul George è stato il primo dei big a rivelare la propria decisione in merito al futuro, sarà una free agency caldissima in attesa di LeBron Il Mercato NBA si anima in queste ore. Alcuni free agent tra i più appetibili sulla piazza, hanno deciso cosa fare nella prossima stagione. Se LeBron James sta tenendo tutti col fiato sospeso infatti, Paul George sembra aver definito il proprio futuro. La guardia infatti giocherà ad Oklahoma City per ...

Mercato Nba – Paul George informa i Thunder - sarà free agent : ecco i possibili scenari : Paul George ha informato ufficialmente gli Oklahoma City Thunder della sua volontà di diventare free agent: ecco i possibili scenari Nonostante avesse più volte espresso la volontà di svincolarsi dal contratto con OKC, Paul George non aveva ancora preso una decisione definitiva in merito al suo futuro. Stando a quanto si legge su ESPN, la decisione ufficiale è arrivata: l’ex stella dei Pacers ha informato i Thunder della sua volontà di ...

Nba - da LeBron a George - Paul - i 10 free agent più ambiti : Sarà una free agency intrigante, quella che inizierà il 1 luglio, un minuto dopo mezzanotte. Tanti pezzi pregiati, James e George su tutti, cambiando maglia rivoluzionerebbero i rapporti di forza Nba. ...

Mercato Nba - LeBron James - Kawhi Leonard e Paul George : il piano per la super estate dei Lakers : Nel grande e confuso scacchiere estivo che i GM di mezza NBA si ritroveranno a fronteggiare, con tanti free agent di primissimo livello a caccia di un contratto e squadre disposte a rivoluzionare il ...

Mercato Nba – Lakers - nel mirino Kawhi Leonard - LeBron e Paul George : ecco il piano - difficile ma non impossibile : Kawhi Leonard vuole i Lakers, i giallo-viola non mollano le piste LeBron James e Paul George: ecco il piano che potrebbe portare a Los Angeles i big-3 Nella notte italiana di ieri, una notizia clamorosa ha infiammato il Mercato NBA: l’incontro tra Kawhi Leonard e coach Popovich ha dato esito negtivo, la stella degli Spurs vuole andar via. Dove? I Los Angeles Lakers sono in cima alle sue preferenze. Una notizia che probabilmente ha creato ...

Mercato Nba – Paul George saluta OKC? Il sogno : “vorrei giocare con LeBron James” : Paul George si allontana da OKC: l’ex Pacers ha espresso la volontà di voler giocare insieme a LeBron James Concluse le Finals NBA é tempo di pensare alla prossima stagione. L’estate del basket a stelle e strisce coincide con due parole: free agency. Le stelle senza contratto possono ribaltare le dinamiche della lega, trasformando una squadra di centro classifica in una vera e propria contender. É questo il caso dei Los Angeles ...

Nba : operazione al ginocchio per Paul George - che pensa già al mercato di luglio : operazione al ginocchio sinistro per Paul George, da due settimane uno dei giocatori più chiacchierati in vista di una sessione di mercato che lo vedrà certamente tra i protagonisti. Padrone del suo ...