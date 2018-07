Nba | con LeBron James al mare in Campania

Nba – Kelly Oubre jr con la maglia della… Juventus : il talento dei Wizards veste un simbolo di ‘imbattibilità’ [FOTO] : Il cestista Kelly Oubre jr con la maglia della Juventus: il messaggio allegato alla foto risalta l’imbattibilità dei bianconeri La Juventus si conferma sinonimo di vittorie e imbattibilità anche oltreoceano. Negli USA ad esempio, il fotografo Cameron Look ha scelto la maglia bianconera per un photoshoot con il cestista NBA Kelly Oubre jr. Il talento dei Washington Wizards ha postato le foto sul suo profilo Instagram, allegando questo ...

Mercato Nba – Clamoroso retroscena su Cousins : si era proposto ai Lakers con le stesse cifre degli Warriors : Clamoroso retroscena di Mercato NBA legato a DeMarcus Cousins: l’ex Pelicans si sarebbe potuto accordare con i Lakers alle stesse cifre offerte dagli Warriors, ma da L.A. è arrivato un secco no I Golden State Warriors hanno risposto all’affare LeBron James-Los Angeles Lakers con un colpaccio: alla corte di Steve Kerr è arrivato DeMarcus Cousins. A stupire non è stato tanto il colpo, gli Warriors esercitano un fascino ...

Mercato Nba : Jimmy Butler - si allontana il rinnovo con Minnesota. E progetta il futuro con Irving : Parole rivolte in particolare a Karl-Anthony Towns, ospite a Sky Sport 24 qualche giorno fa e di tutt'altro avviso rispetto al futuro di Minnesota , mai diventato in tutto e per tutto il compagno che ...

Mercato Nba - Cousins firma con Golden State. Rondo ai Lakers : ROMA - I Golden State Warriors rispondono al colpaccio dei Los Angeles Lakers - che ieri hanno firmato LeBron James con un quadriennale da 154 milioni - aggiungendo un altro pezzo da novanta al loro ...

DEMARCUS COUSINS AI GOLDEN STATE WARRIORS/ Nba - contratto annuale : “La mia mossa più intelligente di sempre” : GOLDEN STATE aggiunge un altro asso alla sua squadra acquistando De Marcus COUSINS. Un colpo a sopresa per una compagine che si candida a riconquistare il titolo anche nella prossima annata(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 14:55:00 GMT)

Basket Nba : Rondo con LeBron ai Lakers - Randle vola ai Pelicans : Iniziano a prendere forma i Lakers 2018-19 targati LeBron James. Magic sorprende un po' tutti trovando un accordo con Rajon Rondo il quale firma un contratto annuale da nove milioni con la franchigia ...

Mercato Nba - clamoroso : DeMarcus Cousins firma con i Golden State Warriors : Che il Mercato NBA possa prendere delle svolte inattese è più o meno la normalità a inizio luglio, ma quanto successo questa notte ha pochissimi precedenti: DeMarcus Cousins ha deciso di unirsi ai ...

Nba - LeBron in vacanza dopo la firma con i Los Angeles Lakers : è a Positano : Prima la firma, poi la vacanza: LeBron James è in Italia. Secondo TMZ , dopo aver firmato un quadriennale da 154 milioni di dollari complessivi con i Los Angeles Lakers, l'ex stella dei Cavs è a ...

Mercato Nba : J.J. Redick rinnova con i Philadelphia 76ers per un altro anno : J.J. Redick è un veterano della NBA non per caso. Uno di quelli che conoscono benissimo le dinamiche della Lega e ben consapevole già 12 mesi fa che il suo ricco contratto con i Sixers era in realtà ...

Sky Sport Nba - fino a 12 incontri a settimana - grazie alla programmazione di Nba TV : Anche per la stagione 2018/2019 il grande basket professionistico americano NBA sarà visibile solo su Sky, sul nuovo canale dedicato Sky Sport NBA che si accende oggi sul 205. Sky ha infatti rinnovato l’accordo con la National Basketball Association e sarà l’unica tv a trasmettere in Italia la prossima stagione, confermandosi così partner di grande affidamento di NBA e punto di riferimento importantissimo in ...

Perché la Nba con LeBron James ai Lakers sarà tutta un’altra cosa : LeBron James ha scelto i Los Angeles Lakers e, per quanto la mossa fosse prevedibile, per la NBA si tratta di uno scossone terrificante. Il più forte giocatore del mondo lascia per la prima volta la Eastern Conference, dominata negli ultimi otto anni, quelli nei quali la sua squadra (Miami Heat fino al 2014 e poi Cleveland fino al mese scorso) ha sempre giocato le Finals (tre anelli e cinque sconfitte il bilancio). Col più decisivo di tutti che ...

Nba - LeBron e il dietro le quinte del suo ok ai Lakers : la telefonata con Kobe - il meeting con Magic : Quando scelse di tornare a Cleveland nell'estate 2014 lo annunciò in esclusiva a Sports Illustrated in una lettera aperta in prima persona affidata alla penna di Lee Jenkins. Oggi lo stesso Jenkins è ...

Basket Nba - LeBron James firma con i Los Angeles Lakers per quattro anni : “Per immediata pubblicazione: LeBron James, quattro volte MVP dell’NBA, tre volte MVP delle NBA Finals, quattordici volte All Star NBA, e due volte medaglia d’oro olimpica si è accordato per un contratto di quattro anni e 154 milioni di dollari con i Los Angeles Lakers”. Il testo del comunicato rilasciato dalla Klutch Sports Group, l’agenzia che da anni rappresenta LeBron James, scuote gli Stati Uniti e il mondo del ...