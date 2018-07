Nba | come hanno fatto le squadre di basket a spendere 1 miliardo in 24 ore

Nba - come si inserisce DeMarcus Cousins nei Golden State Warriors? : Con una mossa che ha preso di sorpresa tutta la NBA, DeMarcus Cousins è ora un giocatore dei Golden State Warriors. Sembra incredibile anche solo a leggerlo, ma è la realtà: "Boogie" ha deciso che l'...

Mercato Nba 2018 - scambi e free agent : come funziona il salary cap : A differenza di altri sport americani, come ad esempio l'hockey, il cap della NBA è definito come soft , perché le squadre possono "sforarlo" per rifirmare i propri giocatori attraverso una serie di ...

Nba - il guru delle star : "Prima LeBron - poi Oladipo : ecco come li miglioro" : Mescoliamo poi i numeri con le necessità specifiche del nostro atleta: il suo sport, la sua squadra, il suo ruolo, il suo stile di gioco. Così creiamo un programma specifico basato su quello che ...

Nba – Il dolce messaggio di J.R. Smith a Nick Young : “fratello - quelli come noi non li vogliono vederer vincere” : J.R. Smith ha voluto complimentarsi con Nick Young per l’anello vinto con gli Warriors: la guardia dei Cavs ha rivolto uno splendido messaggio all’amico ‘bad boy’ Tornati ad Oakland con tanto di trofeo in mano, i Golden State Warriors sono scesi dall’aereo con un gran sorriso sulle stampato in faccia. Il più felice di tutti è stato senza dubbio Nick Young che si è presentato a petto nudo mentre sorseggiava una ...

Nba Finals - come Andre Iguodala ha lasciato il segno in gara-3 : La cronaca della partita che quasi certamente ha indirizzato in modo deciso e definitivo la serie ci ha dato conferme non richieste, ma sempre utili sulle condizioni di questi due giocatori: McCaw ...

Nba Finals : Isaiah Thomas e la provocazione ai Cavs : 'Travolto come loro in finale' : Ospite del Jimmy Kimmel Live!, Isaiah Thomas si è sottoposto assieme all'omonimo campione del passato NBA , la ragione per cui porta quel nome di battesimo, dopo una scommessa persa da suo padre ...

Nba 2K19 ha una data di uscita e confermato LeBron James come cover star : AGGIORNAMENTO:2K annuncia oggi LeBron James come protagonista della NBA 2K19 20th Anniversary Edition: tre volte campione NBA, quattro volte MVP NBA ed appassionato giocatore di NBA 2K. La copertina con il figlio preferito di Akron è una composizione artistica di parole scelte personalmente da LeBron. ognuna delle quali con un significato ben preciso per James, incluse “Strive for Greatness,” “Driven,” e “Equality.” “E' un onore essere sulla ...

Come vedere in tv e in streaming gara-2 della finali Nba tra Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers : Gara-1 è finita ai supplementari e Golden State ha vinto 124-114; gara-2 si disputerà alle 2 di stanotte The post Come vedere in tv e in streaming gara-2 della finali NBA tra Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers appeared first on Il Post.

Finals Nba – LeBron James come Jordan : 109 partite di Playoff da più di 30 punti - il record è pazzesco : Grazie ai 51 punti messi a referto in gara-1, LeBron James ha fatto registrare 109 partite di Playoff da 30 o più punti realizzati raggiungendo Michael Jordan al top di questa speciale classifica Nonostante la sconfitta all’overtime in gara-1 delle Finals NBA, LeBron James ha giocato una partita a dir poco fenomenale. Il ‘Re’ è risultato praticamente immarcabile riuscendo a realizzare ben 51 punti, accompagnati da 8 assist e 8 ...

Nba Finals - gli - altri - Warriors hanno capito come giocare vicino a quattro All-Star : Andre Iguodala non ci sarà in gara-1 e questa per Cleveland è una buona notizia. Nel film delle Finals NBA arrivato alla quarta serie, tutti ricordano quanto sia pesato il n°9 dei campioni NBA in ...

Playoff Nba - l'arte del riposo in campo : come LeBron James è riuscito a giocare 48 minuti filati a 33 anni : Fino a qualche anno fa LeBron James diceva che era semplicemente "impossibile" pensare di giocare più di 40-42 minuti in una partita di Finale. "Con il ritmo della regular season, posso anche giocarli ...

Come è finita la gara-7 dei playoff Nba tra i Cleveland Cavaliers e i Boston Celtics : I Cleveland Cavaliers hanno vinto gara-7 delle finali dei playoff NBA della Eastern Conference contro i Boston Celtics e sono diventati la prima squadra a qualificarsi per le finali del torneo. La partita si è giocata questa notte a Boston The post Come è finita la gara-7 dei playoff NBA tra i Cleveland Cavaliers e i Boston Celtics appeared first on Il Post.

Playoff Nba - anche il figlio di LeBron non ci crede : "Papà ma come fai?" : Farlo alla quindicesima stagione in NBA cercando di conquistare le ottave finali consecutive è roba dell'altro mondo, peraltro caricandosi sulle spalle un'intera franchigia rimanendo in campo ...

Draft Nba – Trae Young senza freni : “voglio essere il migliore della lega! Io come Curry? Mi dispiace ma…” : Trae Young ha alzato la voce, esaltando le sue qualità prima del prossimo Draft NBA: il giovane prospetto di Oklahoma ha poi commentato il paragone con Curry Passano i giorni e al prossimo Draft NBA manca sempre di meno. Non è raro dunque vedere uno dei giovani prospetti del prossimo Draft alzare la voce ed esaltare le proprie doti tecniche. L’ultimo in ordine di tempo è stato Trae Young che, senza girarci in torno, si è definito il ...