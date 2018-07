Napoli | una navetta abusiva per trasportare i bagnanti a Marechiaro | sequestro

Calciomercato Parma - in arrivo Sepe dal Napoli : agli azzurri anche una contropartita tecnica : Il club emiliano avrà Luigi Sepe dal Napoli , percorrerà la strada inversa Frattali che farà il terzo portiere dietro Meret e Karnezis Procede spedita la trattativa per il passaggio di Luigi Sepe dal Napoli al Parma , incontro positivo nella serata di ieri tra le parti che hanno compiuto passi importanti verso la fumata bianca. Si tratta sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni e controriscatto a 5.5, con la ...

Napoli - fa sfondare vetrina a una donna per rubarle la borsa/ Video - arrestato rapinatore russo : Napoli , fa sfondare vetrina a una donna per rubarle la borsa : la Polizia di Stato ha arrestato un rapinatore russo professionista, ecco il Video dell'accaduto (Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 12:56:00 GMT)

Strage in redazione ad AnNapolis - i morti sono cinque : "Una vendetta" : E' entrato in redazione per fare una Strage di giornalisti. sono cinque i morti e due i feriti nell'agguato avvenuto ad Annapolis nella redazione della Capital Gazette, un quotidiano locale del...