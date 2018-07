Napoli | il centro storico Unesco diventa una discarica a cielo aperto

Fabian Ruiz al Napoli / Calciomercato - visite mediche effettuate dal centrocampista spagnolo : Fabian Ruiz al Napoli, Calciomercato: visite mediche effettuate dal centrocampista che arriva dal Betis Siviglia per sostituire Jorginho partito verso il Manchester City di Guardiola.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 19:10:00 GMT)

Calciomercato Napoli - il Napoli ‘ufficializza’ l’addio di Jorginho : il centrocampista out dai convocati per il ritiro : Il centrocampista italo-brasiliano non è stato inserito nella lista dei convocati per il ritiro di Dimaro, quasi certa la sua partenza verso il City Il Napoli ‘ufficializza’ l’addio di Jorginho, il centrocampista azzurro non è stato convocato per il ritiro di Dimaro, certificando dunque la sua partenza con direzione City. Oltre al classe ’91, non figura nell’elenco nemmeno Younes, attualmente infortunato. Ecco ...

Napoli - appartamento in fiamme nel centro storico : anziana muore carbonizzata : Un incendio in un appartamento ha causato la morte di un'anziana questa mattina, intorno alle 7. Iole Bosio, 81 anni, si trovava nella casa all'ultimo piano del civico 73 in via Pessina,...

Napoli - sorpresa a centrocampo : asta con Juve e Roma per Kovacic : Il Napoli si aggiunge alla lista delle squadre italiane interessate a Mateo Kovacic. Dopo Juventus e Roma, anche il club azzurro, scrive Marca, è pronto a fare un'offerta per arrivare al ...

Napoli - progettava attentati in Italia e Europa : arrestato gambiano ospite di un centro di accoglienza : Faceva parte di un gruppo approdato in Italia un anno fa, un gruppo legato all?Isis e pronto a colpire in Italia e in Europa. Sillah Osman, ganbiano di 34 anni, è stato arrestato in...

Napoli – Hamsik ‘se queda’ - niente Cina per il centrocampista slovacco : tutti i dettagli : Il club azzurro non ha ritenuto soddisfacenti le offerte arrivate per il proprio capitano, decidendo di tenerlo quindi in rosa Marek Hamsik non lascerà Napoli, il centrocampista slovacco dunque resterà alla corte di Carlo Ancelotti nella prossima stagione. Non sono state sufficienti le offerte arrivate dalla Cina per il capitano azzurro, valutato oltre trenta milioni dal club del presidente De Laurentiis. Il Tianjin Teda, invece, non si è ...

Napoli - spari durante un comizio elettorale del centro destra/ Ferrillo : “Come in un film di Camorra" : Napoli, spari durante un comizio elettorale del centro destra. Angelo Ferrillo: “Come in un film di Camorra". Il tutto è avvenuto in pubblico, davanti a molte persone, nella giornata di ieri(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 09:08:00 GMT)

Spari contro chef 22enne del Mali - colpito in pieno centro a Napoli : Un ragazzo di 22 anni, Bouyagui Konate, un cuoco originario del Mali, ex richiedente asilo e titolare di protezione con regolare permesso di soggiorno, è stato ferito ieri sera a Napoli. A raccontare l'episodio all'agenzia Dire sono i referenti di Less impresa sociale onlus, ente gestore del progetto Sprar di Napoli.Scrive l'agenzia Dire:Poco dopo la mezzanotte il giovane è stato avvicinato da un'auto in corso Umberto, in pieno ...

FABIAN RUIZ AL Napoli/ Il centrocampista è in città : la confessione al tassista - "sono un nuovo acquisto!" : FABIAN RUIZ è a NAPOLI, “Sono un calciatore azzurro, manca solo l’ufficialità”. Operazione da 30 milioni di euro, manca solo l'ufficialità. Il giocatore nel capoluogo campano per vacanza(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 08:24:00 GMT)

Terrore al centro storico di Napoli : colpi di pistola e portone incendiato : Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi in via Carbonara, nel centro storico di Napoli. Nella stessa strada, al civico 102, c'è stato anche un principio d'incendio davanti un portone...

