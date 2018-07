Napoli - 43enne abusa di due bambine mentre è ai domiciliari : Un 43enne di Qualiano (un comune italiano di 25.704 abitanti della città metropolitana di Napoli in Campania) è accusato di aver commesso diverse violenze sessuali nei confronti di due bambine di 11 e 12 anni mentre era agli arresti domiciliari , proprio per scontare una pena riguardante altre violenze sessuali da lui commesse mesi prima. Nelle ultime ore è scattato l'arresto, anche se i fatti sono accaduti circa due mesi fa, ovvero a maggio, ...

