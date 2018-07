Nantes | polizia uccide 22enne durante un controllo Video | rivolta Francia | quartieri a

Nantes - è rivolta dopo che la polizia uccide un 22enne : Macchine in fiamme e tafferugli nella notte a Nantes dopo che la polizia ha ucciso un 22enne nel corso di un controllo di auto. Alle 20:30 gli agenti, secondo la ricostruzione riferita dal direttore della pubblica sicurezza Jean-Christophe Bertrand, hanno fermato un veicolo per un ordinario controllo per infrazioni automobilistiche nel quartiere di Breil. Risultando poco chiari i documenti, gli agenti hanno intimato al giovane di scendere per ...

Nantes - la polizia uccide giovane durante un controllo - scontri nella notte. Belloubet lancia un appello alla calma : Un giovane ucciso durante un controllo di polizia e a Nantes scoppia la rivolta. Un ventenne pregiudicato è stato fermato nella notte perché sospettato di far parte di un gruppo di trafficanti di droga. Il giovane era già noto alle forze dell’ordine per la partecipazione a rapine commesse da bande organizzate e per traffico di stupefacenti. Contro di lui era già stato spiccato un mandato di cattura. Fermato nella notte fra il 3 e il 4 luglio, ...

La polizia uccide un 22enne durante un controllo - scontri a Nantes : scontri tra gruppi di giovani e la polizia si sono verificati nella città francese occidentale di Nantes dopo che un giovane di 22 anni è stato ucciso da un ufficiale durante un controllo di polizia. Auto e parte di un centro commerciale sono stati dati alle fiamme nel quartiere di Breil e alcuni giovani hanno lanciato bombe molotov. Intanto si sta cercando di far luce sulle circostanze nelle quali il giovane è stato ...

