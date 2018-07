ilfattoquotidiano

: #Francia, polizia uccide 20enne. Scontri a #Nantes - Agenzia_Ansa : #Francia, polizia uccide 20enne. Scontri a #Nantes - MediasetTgcom24 : Francia, polizia uccide 20enne durante controllo: scontri a Nantes #francia - fattoquotidiano : Nantes, la polizia uccide giovane durante un controllo, scontri nella notte. Belloubet lancia un appello alla calma -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Unuccisoundie ascoppia la rivolta. Un ventenne pregiudicato è stato fermatoperché sospettato di far parte di un gruppo di trafficanti di droga. Ilera già noto alle forze dell’ordine per la partecipazione a rapine commesse da bande organizzate e per traffico di stupefacenti. Contro di lui era già stato spiccato un mandato di cattura. Fermatofra il 3 e il 4 luglio, secondo lailsi è rifiutato di sottoporsi aldi identità, poi è partito in retromarcia investendo un agente rimasto ferito in modo lieve. Uno dei suoi colleghi ha allora aperto il fuoco colpendolo alla carotide. Il ventenne è arrivato in ospedale già morto. La procura e l’ispettorato generale dellastanno indagando per chiarire “i fatti e determinare in quali circostanze il poliziotto ha usato la sua ...