Nantes | è rivolta dopo che la polizia uccide un 22enne

gqitalia

: RT @CesareSacchetti: A Breil, in Francia, un criminale in auto ha tentato di scappare ad un controllo della polizia. C'è stata una sparator… - PianiSandra1 : RT @CesareSacchetti: A Breil, in Francia, un criminale in auto ha tentato di scappare ad un controllo della polizia. C'è stata una sparator… - AriannaAmbrosi0 : RT @CesareSacchetti: A Breil, in Francia, un criminale in auto ha tentato di scappare ad un controllo della polizia. C'è stata una sparator… - cmuzzetto : RT @CesareSacchetti: A Breil, in Francia, un criminale in auto ha tentato di scappare ad un controllo della polizia. C'è stata una sparator… -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Macchine in fiamme e tafferugli nella notte ache laha ucciso unnel corso di un controllo di auto. Alle 20:30 gli agenti, secondo la ricostruzione riferita dal direttore della pubblica sicurezza Jean-Christophe Bertrand, hanno fermato un veicolo per un ordinario controllo per infrazioni automobilistiche nel quartiere di Breil. Risultando poco chiari i documenti, gli agenti hanno intimato al giovane di scendere per proseguire gli accertamenti, il conducente avrebbe finto di ottemperare alle richieste e invece ingranato la retromarcia e investito un poliziotto che è rimasto ferito alle ginocchia. A quel punto “un collega ha sparato e lo ha colpito”. Il conducente è stato attinto alla carotide ed è morto in ospedale. Secondo quanto risulta a Le Parisien, si tratta di Aboubakar F., nato a Garges-les-Gonesses, ma aveva usurpato l’identità di ...