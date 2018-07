Muore per cambio catetere Rimini | i familiari denunciano l' ospedale

Muore per farsi una foto - la storia del cinese a capo del colosso Hna : L'azienda ha trasmesso una nota ufficiale secca: il presidente del gruppo Hainan Airlines , Hna, , Wang Jian, è morto in seguito a un incidente durante un viaggio di lavoro in Francia. È questa la ...

Torino - temporale allaga un sottopasso : operaio Muore annegato : L'uomo è rimasto bloccato nella sua auto tra Feletto e Rivarolo, mentre stava tornando a casa dal lavoro

Operaio Muore in fabbrica - azienda non ferma la produzione : “Si continui a lavorare” : I dirigenti della Baldassari, in provincia di Lucca, non hanno concesso agli operai la possibilità di recarsi ai funerali di Alessandro Vornoli, un loro collega morto durante il turno notturno.Continua a leggere

Incidente mortale sul lavoro - operaio valchiavennasco Muore in Svizzera : Non ce l'hanno fatta i due operai rimasti vittime di un grave Incidente sul lavoro avvenuto questo pomeriggio poco prima delle 13.30 a Camorino in Svizzera nel Canton Ticino vicino a Bellinzona. Tra i ...

Litiga con il vicino di casa per un parcheggio : Muore primario dell’ospedale di Cerignola : Francesco Saverio Amorese, primario del reparto di chirurgia dell'ospedale di Cerignola, è morto a causa di un arresto cardiocircolatorio dopo aver Litigato con un vicino di casa.Continua a leggere

Salerno - donna cade da un mulo viene trascinata per metri e Muore : cade da un mulo e muore. È successo nella frazione Fusara di Baronissi, vicino a Salerno. La vittima, una 43enne, stava percorrendo una strada di montagna che conduce ai terreni agricoli, in sella all'...

In ospedale la rimandano a casa - 39enne Muore di sepsi dopo aver perso tutti gli arti : La donna si era ferita e si era sentita male ma dall'ospedale l'avevano rimandata a casa senza particolari precauzioni. La 39enne però poche ore dopo è stata colpita da una sepsi che l'ha uccisa nonostante i medici abbiano tentato di salvarla amputandole tutti gli arti.Continua a leggere

Inghilterra : bimba Muore per un cerotto antidolorifico : Tragedia in Inghilterra, a St Austelle, dove una bimba di soli 15 mesi, Amelia Cooper, è stata trovata senza vita nel suo lettino. La piccola sarebbe morta a causa di un’intossicazione da Fentanyl, noto analgesico oppioide sintetico, pur non essendone apparentemente venuta a contatto.-- La piccola ha manifestato convulsioni ed un rapido abbassamento della pressione sanguigna: le successive analisi hanno rivelato la presenza ...

Incidente Teolo : 25enne Muore per schianto contro autobus/ Rabbia e dolore sui social : “Lasci un grande vuoto” : Teolo, Incidente mortale in moto, 25enne di Veggiano perde la vita dopo scontro con autobus. E' accaduto sulla strada dei Colli questa mattina: fatale l'impatto con il mezzo pesante(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 19:57:00 GMT)

Torna dal lavoro - si stende per riposare e ha un infarto : Muore a 31 anni : Dopo esser Tornato a casa dal lavoro, Alessandro Marco Zanin si era disteso sul letto per riposare. Il 31enne di Calderano di Gaiarine, in provincia di Treviso, ha avuto un infarto nel sonno ed è morto. A dare l'allarme sono stati i parenti, che hanno chiamato i soccorsi: inutili però i tentativi di rianimarlo.Si legge sulla Tibuna di Treviso:Tempestivo l'intervento dell'elicottero del Suem di Treviso, dopo la richiesta di soccorso ...

Mondiali Russia 2018 - ragazza Muore durante i festeggiamenti per il Brasile : Mondiali Russia 2018 – Sono in corso i Mondiali in Russia del 2018, in particolar grande attesa per gli ottavi di finale, nel frattempo si è verificato un episodio che ha sconvolto i brasiliani, morta una tifosa durante i festeggiamenti per il Brasile. Come riporta anche MeteoWeb la polizia riferisce che la tifosa Tamra Maiochi, era seduta su un divano con il cellulare in una mano e un bicchiere di vino nell’altra, Maiochi è saltata ...