MotoGp – Zarco criticato da Rossi? Johann conosce la verità | “lo faceva apposta | ecco

MotoGp Yamaha - sulla crisi di Zarco Poncharal ha una sua idea : TORINO - Sembrava ormai in rampa di lancio per centrare la sua prima vittoria in MotoGp Johann Zarco e invece per il francese da qualche gara a questa parte è iniziato un periodo di appannamento. Il ...

DIRETTA MotoGp/ Streaming video Sky e Tv8 - qualifiche live : Zarco e Rins in Q2 - ora caccia alla pole! : DIRETTA MOTOGP qualifiche, FP3 e FP4 live del GP Olanda 2018 ad Assen: cronaca e tempi delle sessioni in programma sul circuito (oggi sabato 30 giugno)(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 14:20:00 GMT)

MotoGp – Zarco in Olanda per ‘imitare’ Valentino Rossi : “se lui va forte…” : Johann Zarco in Olanda con Valentino Rossi in testa: le sensazioni del francese alla vigilia del Gp di Assen Si prospetta un weekend ricco di emozioni: questa settimana saranno protagonisti in pista sia i piloti della MotoGp che quelli della F1. Un susseguirsi di spettacolo rombante tra moto e monoposto, rispettivamente in Olanda e Austria. Occhi puntati sui piloti Yamaha, a caccia di un risultato positivo che manca ormai da un anno, dalla ...

MotoGp Yamaha - Zarco : «Voglio essere al top ad Assen» : TORINO - Johann Zarco spera di poter lottare per le prime posizioni nel prossimo impegno di Assen, e che la Yamaha sulla pista della sua ultima vittoria, datata ormai 2017, possa ritrovare lo smalto ...

MotoGp – Zarco ‘ruba’ il capotecnico ad Aleix Espargaro : l’Aprilia saluta Eschenbacher : L’Aprilia perde Eschenbacher, capitecnico di Aleix Espargaro: a beneficiarne… Johann Zarco in Ktm La MotoGp torna protagonista questa settimana, in Olanda, per il settimo appuntamento stagionale. Non solo tanto lavoro, all’interno dei team, per quanto riguarda il campionato attualmente in corso, si lavora sodo anche in ottica futura. Se ormai il mercato piloti è quasi tutto delineato, non tutto è definito per quanto riguarda ...

MotoGp Yamaha - Zarco : «Spero di trovare di nuovo un buon feeling con la moto» : TORINO - Johann Zarco vuole tornare a lottare per il podio già nella gara del Montmelò, dopo due gare deludenti a Le Mans e Mugello: ' Il circuito di Catalunya è una pista fantastica e sono felice di ...

Griglia di partenza MotoGp / GP Italia 2018 : Valentino Rossi in pole al Mugello - male Johann Zarco : Griglia di partenza MotoGp, GP Italia 2018 Mugello: la lotta per la pole position sul circuito Italiano con Marquez, Dovizioso, Valentino Rossi e le Ducati in primo piano(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 08:34:00 GMT)

MotoGp Yamaha - Zarco : «Arrivo in Italia con grande motivazione» : ROMA - Sperava di ottenere la prima vittoria in MotoGp sulla pista di casa Johann Zarco e invece, dopo una splendida pole position, è arrivata una caduta. Il francese però è intenzionato a riprovarci ...

MotoGp – Zarco ‘difende’ Valentino Rossi - la verità di Johann : “mi ha chiuso la strada in Yamaha? Ecco la verità” : Johann Zarco prende le difese di Valentino Rossi: le parole del francese della Tech3 sono sorprendenti Dopo una giornata di test sulla pista, riasfaltata in inverno, del Montmelò, i piloti della MotoGp sono tornati a casa per qualche giorno di riposo in vista dell’importantissimo e attesissimo Gp d’Italia, al Mugello. In attesa del nuovo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp, non si fa altro che parlare del mercato piloti. ...

MotoGp – Puig catastrofico su Lorenzo e pungente verso Zarco : “lui e il suo manager di hanno ingannato” : Alberto Puig non ha dubbi: la situazione di Lorenzo in Ducati e quella frecciatina a Zarco e al suo manager Reduci dal Gp di Le Mans, vinto da Marc Marquez, salito sul podio con Petrucci e Rossi, i piloti della MotoGp sono scesi nuovamente in pista, nella giornata di ieri, sul circuito di Barcellona, per testare la pista riasfaltata durante l’inverno. Buone sensazioni per Vinales, il più veloce di giornata, seguito da Zarco e Lorenzo. ...

MotoGp Honda - Puig : «Zarco mi ha deluso» : TORINO - Nella settimana di stop della corse sono le questioni di mercato a tenere banco. Protagonisti di un botta risposta a distanza sono Johann Zarco e Alberto Puig. Il pilota della Yamaha ...