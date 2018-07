MotoGp Yamaha | Poncharal ha provato a spiegare la crisi di Zarco

MotoGp - segnali di ripresa per la Yamaha. Valentino Rossi e Maverick Vinales tornano a dare spettacolo - ma Marquez è distante : La gara di Assen (Olanda) è andata in archivio ed il tracciato olandese ha riproposto con forza la Yamaha, vicina ad Honda ed a Ducati, capace di lottare fino alla fine, come il podio di Maverick Vinales (terzo) ed il quinto posto di Valentino Rossi a poca distanza dalla top3 dimostrano. Certo, la “Cattedrale del Motociclismo” ben si sposa con le caratteristiche della M1, da sempre un riferimento nella ciclistica e nella guidabilità, ...

MotoGp – Morbidelli - la frattura alla mano e il futuro in Yamaha : “posso solo dire che…” : Franco Morbidelli dichiarato unfit al Gp d’Olanda: le parole del giovane pilota italiano dopo la frattura alla mano ad Assen Marc Marquez ha avuto la meglio in un finale al cardiopalma nelle qualifiche del Gp d’Olanda. Lo spagnolo della Honda ha conquistato una splendida pole position ad Assen, lasciandosi alle spalle il collega della LCR Cal Crutchlow e un ottimo Valentino Rossi, che sembra non aver riportato importanti ...

MotoGp in Olanda : qualifiche alle 14 - 10 - la Yamaha di Vinales batte un colpo : Maverick Vinales , Yamaha, è la sorpresa della prima giornata di prove del Gp di Olanda, che si corre sulla pista di Assen. Ha segnato, infatti, il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere ...

MotoGp - prime libere targate Yamaha ad Assen : Vinales 1° - Rossi 4° : Sempre al limite anche se molto imperfetto, il campione del mondo chiude come ottavo a oltre 6 decimi nella sessione pomeridiana. Ottima sessione pomeridiana di Andrea Iannone che segna il secondo ...

MotoGp - Morbidelli e quell’ammissione di Valentino Rossi : “il mio approdo in Yamaha? Se lo dice Vale…” : Il pilota italiano ha commentato le frasi in conferenza stampa di Valentino Rossi, soffermandosi sul suo possibile approdo nel team satellite Yamaha Una giornata in chiaroscuro per Franco Morbidelli ad Assen, il pilota italiano infatti ha chiuso nella top ten al mattino per poi piazzarsi nel pomeriggio oltre il ventesimo posto. / AFP PHOTO / LLUIS GENE A tenere banco però sono le voci circa un suo passaggio al Team satellite ...

GP Assen - team Yamaha Petronas in MotoGp dal 2019 : ora è realtà : Dani Pedrosa e Franco Morbidelli saranno su una Yamaha nella prossima stagione. Ormai manca solo il comunicato ufficiale, che arriverà a breve: il team Sic , Sepang International Circuit, che è già ...

MotoGp – Terminate le Fp1 ad Assen : domina Marquez - ma le Yamaha impressionano [TEMPI] : Marquez davanti a tutti nelle Fp1 del Gp d’Olanda, ma le Yamaha iniziano col piede giusto il weekend di Assen I campioni della MotoGp sono tornati in pista, ad Assen, per la prima sessione di prove libere del Gp d’Olanda. I piloti delle due ruote tornano protagonisti in un weekend di fuoco per gli appassionati dei motori, che potranno seguire non solo la MotoGp, ma anche la F1, in Austria. In attesa di vedere sfrecciare le ...

MotoGp - Dani Pedrosa in Yamaha nel 2019 - il retroscena : Maverick Vinales decisivo : Nel 2019 Dani Pedrosa sarà un pilota Yamaha al fianco di Franco Morbidelli: questa ormai si sapeva già, come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane. La novità di oggi è che che l'uomo decisivo ...

MotoGp Yamaha - Viñales : «Sono molto motivato e concentrato» : TORINO - Anche Maverick Viñales, come Valentino Rossi, punta molto sul GP d'Olanda per tornare a lottare nelle posizioni di vertice. Lo spagnolo è ottimista: ' Siamo quasi a metà stagione e ...

MotoGp - week-end di annunci ad Assen : la Petronas Yamaha pronta a fare il suo ingresso nel circus : In occasione del fine settimana di Assen dovrebbe arrivare l’annuncio dell’ingresso nel circus del team Petronas Yamaha La trattativa è conclusa, manca solo l’annuncio che molto probabilmente arriverà nel prossimo fine settimana di Assen. Petronas entrerà nel circus di MotoGp, correndo con due Yamaha entrambe factory spec. AFP/LaPresse L’accordo con il team di Iwata è stato raggiunto, dando il via libera dunque alla ...

MotoGp - GP Olanda : nasce la Petronas Yamaha - atteso annuncio ad Assen : Il primo passo, quello più importante è stato fatto. La Petronas, colosso petrolifero malese, annuncerà il suo debutto nella top class. A capo dell'operazione Razlan Razali, amministratore delegato ...

MotoGp Yamaha - Zarco : «Voglio essere al top ad Assen» : TORINO - Johann Zarco spera di poter lottare per le prime posizioni nel prossimo impegno di Assen, e che la Yamaha sulla pista della sua ultima vittoria, datata ormai 2017, possa ritrovare lo smalto ...

MotoGp Yamaha - Zarco : «Posso fare grandi cose ad Assen» : ROMA - Si avvicina l'appuntamento di Assen e Johann Zarco spera di poter lottare per le prime posizioni, e che la Yamaha sulla pista della sua ultima vittoria, datata ormai 2017 possa ritrovare lo ...

MotoGp : Daniel Pedrosa vicino all’accordo con Yamaha-Petronas nel 2019. Franco Morbidelli sarà il compagno di squadra? : Bisogna ammetterlo. Daniel Pedrosa, a Le Mans (Francia), con quella conferenza stampa, un po’ aveva illuso. Ci si aspettava un annuncio importante circa il suo futuro e molti erano pronti a scommettere che il pilota spagnolo avrebbe reso noto il proprio ritiro, dopo che la Honda aveva comunicato che non avrebbe rinnovato il suo contratto. E invece, una luce diversa negli occhi di Dani, non certo quella del pilota che vuol appendere il ...