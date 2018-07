MotoGp – Lorenzo sulla Honda già a novembre? La Ducati si interroga | Dall’Igna però ha le

MotoGp - Forcada lascia Vinales : futuro tra Pedrosa e Lorenzo : Il mercato piloti ha infiammato gli ultimi mesi della MotoGP. Adesso tocca al mercato ingegneri, con tanti protagonisti dei box pronti a cambiare squadra. Uno dei "pezzi pregiati" delle trattativa ...

MotoGp Olanda - Lorenzo : «Faticavo a gestire l'intera gara» : ASSEN - Negli ultimi due gran premi Jorge Lorenzo era stato il grande mattatore, ma questa volta non è riuscito a ripetersi ad Assen, accontentandosi di un settimo posto, pur dopo una prima parte di ...

MotoGp – Jorge Lorenzo vede il bicchiere mezzo pieno : “ecco la parte positiva di questo fine settimana” : Le sensazioni di Jorge Lorenzo dopo il settimo posto di oggi al Gp d’Olanda: le parole del maiorchino della Ducati ad Assen Marc Marquez è il vincitore del Gp d’Olanda: lo spagnolo della Honda ha trionfato al termine di una gara pazzesca, sul circuito di Assen, seguito sul podio dai connazionali Rins e Vianles. Quarto posto per Andrea Dovizioso, che ha chiuso la sua gara davanti a Valentino Rossi. Settimo invece Jorge Lorenzo, ...

MotoGp - Pagelle GP Olanda 2018 : Marc Marquez primo della classe - Rins sorprende - Dovizioso pasticcia - Rossi sfortunato - Lorenzo scompare : Il Gran Premio di Olanda 2018 della MotoGP entrerà di diritto negli annali del Motomondiale. Una gara combattuta come se fosse la Moto3, con sorpassi e contro-sorpassi curva dopo curva, giro dopo giro, per emozioni davvero incredibili. La vittoria è andata a Marc Marquez che corrobora il suo vantaggio in classifica generale ma sono tanti i piloti promossi nelle Pagelle odierne, e che hanno reso possibile uno spettacolo indimenticabile. Pagelle ...

MotoGp – Contatto Rossi-Lorenzo : le conseguenze sulla moto di Jorge e il vero motivo del suo rallentamento : Jorge Lorenzo ha avuto un problema in pista prima del tamponamento di Valentino Rossi: che botta alla Desmosedici del maiorchino della Ducati ad Assen Marc Marquez ritrova la vittoria: dopo i due successi consecutivi di Jorge Lorenzo, lo spagnolo della Honda torna sul gradino più alto del podio e lo fa ad Assen, al termine di una gara spettacolare, con una battaglia costante, dal primo all’ultimo giro. Alle spalle dello spagnolo ...

MotoGp – Che paura ad Assen : strana frenata di Lorenzo - Valentino Rossi lo tampona! Che botto [VIDEO] : Che botto! Valentino Rossi tampona Jorge Lorenzo al Gp d’Olanda: che spettacolo ad Assen Il Gp d’Olanda, come pronostico, sta regalando emozioni incredibili. Una gara infuocata, con tantissimi piloti vicinissimi tra loro, che regalano spettacolo a tutti gli spettatori in tribuna e a casa tra sorpassi incredibili ed episodi da… spavento! A far preoccupare è stato un insolito contatto tra Valentino Rossi e Jorge Lorenzo. Il ...

MotoGp - Lorenzo-Marquez : sorpassi di fuoco ad Assen - è guerra tra futuri compagni di squadra [VIDEO] : Marquez e Lorenzo sono in testa alla corsa sul circuito di Assen, i due futuri compagni di squadra ‘se le danno’ a suon di sorpassi I primi giri del Gp d’Olanda, valido per il settimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp, s’infiammano con la lotta tra Jorge Lorenzo e Marc Marquez. I due futuri compagni di squadra se le danno di santa ragione a suon di sorpassi. Il circuito di Assen regala grandi emozioni. ...

GRIGLIA DI PARTENZA MotoGp / GP Olanda 2018 : pole position per Marquez. Lorenzo in difficoltà (Assen) : GRIGLIA di PARTENZA MOTOGP GP Olanda 2018: ad Assen prima pole position per Marc Marquez. In prima fila anche Crutchlow e Valentino Rossi: sarà battaglia.(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 12:44:00 GMT)

MotoGp – Jorge Lorenzo e le strane qualifiche di Assen : “sembra che tutti si siano messi d’accordo oggi” : Le sensazioni di Jorge Lorenzo al termine delle qualifiche del Gp d’Olanda: le parole del maiorchino della Ducati Marc Marquez ha avuto la meglio in un finale al cardiopalma nelle qualifiche del Gp d’Olanda. Lo spagnolo della Honda ha conquistato una splendida pole position ad Assen, lasciandosi alle spalle il collega della LCR Cal Crutchlow e un ottimo Valentino Rossi, che sembra non aver riportato importanti conseguenze nella ...

MotoGp - si separano le strade di Lorenzo e Cristian Gabarrini : sarà la Honda a scegliere il suo nuovo capo-tecnico : Il pilota spagnolo non potrà portare con sè in Honda il suo attuale capo-tecnico, sarà il team giapponese a sceglierlo per lui Sono pronte a separarsi le strade di Jorge Lorenzo e Cristian Gabarrini, il pilota spagnolo infatti non potrà portar con sé il suo attuale capo-tecnico alla Honda. A confermarlo è stato lo stesso maiorchino ad Assen, prima di scendere in pista per le prove libere del Gp d’Olanda: “non è una cosa che ...

MotoGp - Lorenzo contento a metà della sua Ducati : “è molto instabile nelle curve veloci - se miglioro…” : Il pilota della Ducati ha analizzato la seconda sessione di prove libere, indicando i problemi da risolvere per poter lottare con i migliori E’ terminata la seconda sessione di prove libere del Gp d’Olanda, a far segnare il miglior tempo è stato un incontenibile Maverick Vinales, a dimostrazione che la pista olandese continua a dare sensazioni positive ai piloti Yamaha. Secondo tempo invece per Andrea Iannone, seguito da Danilo ...

MotoGp – Caduta Jorge Lorenzo : nelle Fp1 di Assen scivolata per il maiorchino [VIDEO] : Caduta per Jorge Lorenzo nelle Fp1 del Gp d’Olanda: nessuna grave conseguenza per il maiorchino della Ducati-- Il weekend di Assen è iniziato con una Caduta per Jorge Lorenzo. Il maiorchino della Ducati è scivolato proprio sul finale della prima sessione di prove libere del Gp d’Olanda. Il ducatista, reduce da due vittorie consecutive in sella alla Desmosedici Gp, è scivolato proprio verso il termine della sessione di Fp1, senza ...

MotoGp – Jorge Lorenzo - i rimpianti Ducati e i festeggiamenti : “Marc dice che c’è meno affetto rispetto a Dovi? Ecco cosa penso” : Jorge Lorenzo, i festeggiamenti Ducati e i rimpianti del team di Borgo Panigale: il maiorchino ha le idee chiare I piloti della MotoGp sono tornati in pista per la prima sessione di prove libere del Gp d’Olanda. La Yamaha spera in quella vittoria che manca da più di un anno ormai, quando Valentino Rossi vinse proprio sul circuito di Assen, ma non bisogna dimenticarsi della Honda di Marquez e della Ducati. / AFP PHOTO / Josep ...

MotoGp Ducati - Lorenzo : «Domenicali chiede il titolo? Ci vuole calma» : ROMA - Jorge Lorenzo spegne subito gli entusiasmi di Domenicali. Il pilota spagnolo è ovviamente contento delle due vittorie consecutive ma non si sbilancia in vista del Gran Premio di Assen: ' ...