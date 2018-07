MotoGp – Futuro Pedrosa | Dani ha deciso | al Sachsenring una nuova conferenza stampa

MotoGp - sorprendente rivelazione di Graziano Rossi : “il futuro di Vale? Dopo il 2020 continuerà a correre - ma…” : Il padre di Valentino Rossi ha parlato del futuro del figlio, svelando che continuerà a correre con le auto dal 2021 Il sogno di conquistare il decimo titolo mondiale e un futuro ancora tutto da scrivere, Graziano Rossi non ha dubbi su quelle che saranno le scelte di suo figlio Valentino. / AFP PHOTO / LLUIS GENE Il Dottore continuerà a correre anche Dopo il 202o, anno in cui scadrà il contratto con la Yamaha. Corse sì, ma in macchina come ...

MotoGp - Forcada lascia Vinales : futuro tra Pedrosa e Lorenzo : Il mercato piloti ha infiammato gli ultimi mesi della MotoGP. Adesso tocca al mercato ingegneri, con tanti protagonisti dei box pronti a cambiare squadra. Uno dei "pezzi pregiati" delle trattativa ...

MotoGp – Morbidelli - la frattura alla mano e il futuro in Yamaha : “posso solo dire che…” : Franco Morbidelli dichiarato unfit al Gp d’Olanda: le parole del giovane pilota italiano dopo la frattura alla mano ad Assen Marc Marquez ha avuto la meglio in un finale al cardiopalma nelle qualifiche del Gp d’Olanda. Lo spagnolo della Honda ha conquistato una splendida pole position ad Assen, lasciandosi alle spalle il collega della LCR Cal Crutchlow e un ottimo Valentino Rossi, che sembra non aver riportato importanti ...

MotoGp - Pedrosa non si sbilancia sul proprio futuro : “so che c’è grande attesa - ma le cose procedono lentamente” : Il pilota della Honda ha parlato del suo futuro, senza però sbilanciarsi su quale sarà la sua prossima scuderia Archiviato il Gp di Barcellona, il circus della MotoGp si sposta ad Assen, dove esattamente un anno fa la Yamaha conquistava la sua ultima vittoria con Valentino Rossi. Jorge Lorenzo riparte dalle due vittorie consecutive ottenute nelle ultime due gare, mentre i suoi avversari proveranno ad interrompere questa striscia positiva, ...

MotoGp - lo speciale 'MotoE : il futuro è già qui' : domani alle 18 : 45 e disponibile su Sky On Demand : Nel 2019, il Campionato del Mondo di MotoE diventerà realtà, con alcune gare che verranno disputate in occasione delle tappe europee di MotoGP. Sarà possibile vedere lo speciale "MotoE: il futuro è ...

MotoGp : Pedrosa - ho diverse opzioni per il futuro : Dani Pedrosa aveva convocato una conferenza stampa al Montmelò appositamente per chiarire il suo futuro, ma di fatto non ha rivelato se e con quale squadra correrà la prossima stagione, dopo 18 anni ...

MotoGp – Marquez dimentica il Mugello! Marc - l’arrivo di Lorenzo in Honda e un futuro in F1 : “cambiare sport nel 2021?” : A tutto Marquez: dal brutto risultato del Mugello all’arrivo di Jorge Lorenzo alla Honda. Lo spagnolo della Honda tra presente e futuro: in vista una carriera in F1? L’attesa è finalmente terminata! Dopo una settimana di fuoco per quanto riguarda il mercato piloti, i campioni del Motomondiale sono pronti per il settimo appuntamento della stagione 2018, a Barcellona. Domenica i piloti si sfideranno sul circuito del Montmelò per il Gp ...

MotoGp Catalogna - Petrucci : «Ho la mente più sgombra per il futuro» : BARCELLONA - Ancora alla ricerca della prima vittoria in MotoGp, Danilo Petrucci affronta il weekend catalano con maggiore serenità dopo aver saputo di essere stato scelto come pilota ufficiale Ducati ...

MotoGp - GP Catalogna 2018 : il malinconico addio di Daniel Pedrosa. Un futuro oltre l'Honda? : Che la stagione 2018 non fosse iniziata sotto i migliori auspici per Daniel Pedrosa, lo si era capito sin dall’avvio. Dopo un mesto settimo posto nel Gran Premio di Losail, il pilota spagnolo è stato poi speronato da Johann Zarco in Argentina dopo pochi giri, con conseguente ritiro e problema al polso. Un problema dal quale ha recuperato in fretta, ma che lo ha limitato parecchio nella guida. Da lì in avanti il suo Mondiale è proseguito con un ...

MotoGp - Pedrosa non si sbottona : “il mio futuro? Mi concentro sul presente per aprirmi nuove opportunità” : Dani Pedrosa non ha voluto svelare nulla circa il suo futuro, sottolineando di volersi concentrare solo sul prossimo Gp di Barcellona L’addio alla Honda a fine stagione è ufficiale, ma il futuro può attendere almeno un’altra gara. Dani Pedrosa vuole chiudere in bellezza con il team nel quale ha militato per tutta la sua carriera e, dopo il difficile weekend del Mugello, punta al Gran Premio della Catalogna per il riscatto. Il 32enne ...

MotoGp - UFFICIALE : Andrea Iannone saluta la Suzuki. Futuro alla Aprilia? : Andrea Iannone non sarà più un pilota della Suzuki a partire dalla prossima stagione. L’annuncio UFFICIALE è arrivato direttamente dalla casa giapponese che chiude così il rapporto con il centauro italiano nonostante i buoni risultati ottenuti in questo avvio di stagione con due posti conquistati nel Mondiale MotoGP. La casa di Hamamatsu si è dichiarata “grata ad Andrea Iannone per il contributo dato allo sviluppo della moto e per i ...

MotoGp - colpo di scena nel futuro di Pedrosa : lo spagnolo medita un clamoroso ritiro! : La stampa tedesca è convinta che Dani Pedrosa annuncerà prima del Gp di Barcellona il proprio ritiro dalla MotoGp colpo di scena per quanto riguarda il futuro di Dani Pedrosa, il pilota spagnolo infatti potrebbe annunciare nel week-end di Barcellona il ritiro dalla MotoGp. A riportarlo è la testata tedesca Speedweek.com, che svela come la Honda abbia cancellato tutte le interviste fissate per la giornata di giovedì 14 giugno a Barcellona proprio ...