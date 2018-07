Moto & Scooter | immatricolazioni in calo a giugno

Trofeo Moto Scrambler&Special : la prima prova è alle porte : Ecco come partecipare e dove seguire il Trofeo Moto Scrambler&Special L’apertura del Trofeo Moto Scrambler e Special è ormai imminente. Sabato 23 e domenica 24 giugno la località di Farini, in provincia di Piacenza, ospiterà la prima tappa della manifestazione fortemente voluta dal Presidente FMI, Giovanni Copioli, e dall’organizzatore Mirco Urbinati. Sarà una prova inaugurale di grande interesse perché vi ...

Motociclismo : Al trial di Torgnon debutta la formula Stp&Hop e le mini Moto elettriche : ... in collaborazione con il motoclub Pollein e la sezione valdostana delle federazione motociclistica Italiana ci saranno due grandi novità per chi vuole avvicinarsi al mondo del motociclismo e, nello ...

Trofeo Moto Scrambler&Special - tra i partecipanti anche due personaggi d’eccezione : La macchina organizzativa di Mirco Urbinati e del Moto Club Chieve sta definendo gli ultimi particolari per l’attesa prima prova del Trofeo Scrambler&Special prevista il 23-24 giugno a Farini Le prime sorprese arrivano dall’elenco iscritti, dove troviamo il Presidente FMI Giovanni Copioli e il Coordinatore del Comitato Enduro FMI, Franco Gualdi! Entrambi hanno infatti deciso di tenere a battesimo questa “prima” del nuovo Trofeo schierandosi ...

TERREMoto/ Macerie & tasse - l'agenda di Conte che non piace a Bruxelles : Conte si è salvato in calcio d'angolo: la prima visita sarà nelle zone terremotate. Il cratere sismico fatica a ripartire, e un capitolo da chiarire solo le tasse post-2009.

Baume & Mercier e Indian Motorcycle - i nuovi orologi : Il cambiamento come occasione per rinnovarsi, per esplorare nuovi orizzonti, perseguendo quell’evoluzione che porta a migliorarsi e a raggiungere traguardi che prima si potevano solo immaginare. Questo è il tema che Massimiliano Rosolino, campione mondiale e olimpico di nuoto e Brand Ambassador di Baume & Mercier, ha introdotto e sviluppato nella conferenza stampa della presentazione dei nuovi modelli celebrativi della maison svizzera, ...

TerreMoto - suicida ex titolare di tre B&B sfollato in attesa della ricostruzione Video : Un dramma nel dramma. Una storia con esito tragico che accomuna molti italiani a cui la vita dopo enormi sacrifici è stata sconvolta, se non distrutta, da un giorno all'altro. A Castelsantangelo sul Nera, in provincia di Macerata, Massimo Dell'Orso, 56 anni, aveva realizzato il suo sogno: nella sua proprieta' gestiva tre Bed&Breakfast all'insegna del turismo sostenibile in uno scenario naturale mozzafiato. Il #Terremoto che due anni fa ha ...

Sfollato del terreMoto suicida - gestiva B&B. Commosso ricordo su Facebook : 'Il tempo ti logora' : Il Centro Italia è in lutto per il dramma di Massimo Dell'Orso , l'ex titolare di alcuni bed & breakfast rimasti gravemente danneggiati dal terremoto , che si è tolto la vita a 56 anni lanciandosi da ...

