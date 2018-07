Morto l' attore Derrick O' Connor | fu il cattivo di Arma Letale 2

Amelia. Marino Taddei Morto schiacciato dal suo trattore : Marino Taddei, 59 anni, è rimasto schiacciato dal suo trattore con cui stava lavorando il campo nel Ternano. A lanciare l’allarme

Edu Del Prado è Morto : l’attore di Paso Adelante si è spento a 40 anni : Lutto per il popolo delle serie tv e, in particolare, di una delle serie spagnola cult degli anni '90, Paso Adelante. Il bellissimo Edu Del Prado è morto a soli 40 anni lasciando un enorme vuoto nella famiglia e in tutti coloro che lo ricordano sul set della serie in cui ballava e recitava nei panni di Cesar Martin. In Paso Adelante Edu Del Prado aveva prestato il suo volto ad un giovane ballerino omosessuale che era riuscito ad ottenere ...

Tempio Pausania. Diego Corsaro Morto schiacciato da un trattore : Incidente mortale in un vigneto di Santa Lucia nelle campagne di Tempio Pausania (Sassari). Diego Corsaro è morto schiacciato da un trattore.

Empoli : trattore si ribalta nelle campagne - Morto conducente : Incidente con il trattore a Martignana, nel territorio comunale di Empoli (Firenze): un uomo ha perso la vita questa mattina quando il mezzo agricolo, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato, in un terreno coltivato, finendo addosso al conducente che è rimasto intrappolato. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e 118: nonostante i tentativi di soccorso, non si è potuto fare altro che constatare il decesso. L'articolo Empoli: ...

Shiacciato dal trattore : Morto agricoltore ottantenne : Incidente mortale sul lavoro, oggi pomeriggio poco dopo le 14, a Moncalieri (Torino), in un campo di strada Tiro a Segno. Un agricoltore ottantenne, del quale non sono ancora state rese note le generalità, è stato schiacciato dal trattore che stava guidando. I soccorsi sono stati inutili. La dinamica dell’accaduto è al vaglio dei carabinieri. L'articolo Shiacciato dal trattore: morto agricoltore ottantenne sembra essere il primo su Meteo ...

Morto Jackson Odell - attore apparso in Modern Family e The Goldbergs : Jackson Odell, attore, musicista e compositore “per film e per sé stesso” (come lui amava definirsi) è stato trovato Morto nella sua casa di Tarzana, California, lo scorso 8 giugno. A darne l’annuncio sono stati i suoi stessi familiari attraverso l’account Twitter di Jackson. Odell, che avrebbe compiuto ventun anni a inizio luglio, è diventato famoso principalmente grazie ai suoi ruoli in Modern Family e The ...

JACKSON ODELL È Morto/ L'attore di The Goldbergs si è spento a 20 anni - Ariel Winter : "Sono devastata" : Servirà un'autopsia per rivelare le cause sulla morte di JACKSON ODELL L'attore di The Goldbergs MORTO all'età di 20 anni nella sua casa in California. Ecco le parole della famiglia(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 17:02:00 GMT)