Morto il figlio di Tina Turner | Craig Raimond Turner scomparso a Los Angeles a 59 anni

Morto suicida Graig Turner - il figlio maggiore di Tina Turner : Lutto per Tina Turner. Il figlio maggiore Craig Raymond Turner è Morto suicida a Los Angeles. Cinquantanove anni, lavorava come agente immobiliare a Beverly Hills. Il corpo, come ha confermato la polizia californiana, è stato ritrovato nel suo ufficio. Secondo TMZ, l’uomo si sarebbe ucciso con un colpo di pistola. Posted by Craig Turner on Sunday, November 19, 2017 La cantante di Proud Mary l’aveva avuto a 18 anni, e poi ...

Isis : "Morto il figlio di al Baghdadi" : 23.36 Houdhayfah al Badri, figlio del leader dello Stato islamico (Isis) Abu Bakr al Baghdadi, è morto in un attacco guidato dai jihadisti nella provincia di Homs, in Siria. Lo annuncia l'Isis. "Houdhayfah al Badri (Dio ha la sua anima) il figlio del Califfo è stato ucciso in un attacco contro i Nussayriyya e i russi in una centrale elettrica nella provincia di Homs", riferisce l'Isis. Il termine "Nussayriyyah" è usato dall'Isis per riferirsi ...

Santiago Canizares - il figlio del calciatore Morto a 5 anni : «Non ho paura della morte - potrò riabbracciarlo» : Il dolore della morte non guarda in faccia a nessuno, neanche se sei ricco e famoso e nella vita hai fatto il calciatore come Santiago Cañizares. Portiere spagnolo che ha detto addio al...

RICHARD HARRISON È Morto/ Addio a Il Vecchio di Affari in Famiglia. Il figlio : ho perso un padre - un... : RICHARD HARRISON è MORTO. "Il Vecchio" di Affari in Famiglia, in onda in Italia su Cielo e History Channel, aveva una grande passione per le auto d'epoca. La morte di RICHARD HARRISON ha sconvolto chi lo ha amato come attore, ma ancora di più il figlio Rick che, per annunciare la scomparsa del padre, ha usato toccanti parole che, in breve tempo, hanno fatto il giro del mondo.

Affari di Famiglia - è Morto Richard “The Old Man” Harrison. Il figlio : “Ho perso un amico - un padre - un maestro e molto di più” : Il più famoso banco di pegni di Las Vegas ha perso il suo diamante più prezioso. È morto ieri, lunedì 25 giugno, Richard “The Old Man” Harrison, lo storico protagonista della trasmissione “Affari di Famiglia”. “Il Vecchio”, come era soprannominato, insieme al figlio Rick è stato il fondatore e il proprietario del World Famous Gold & Silver Pawn Shop, il negozio di pegni dove dal 2009 era ambientata la famosa serie incentrata sulla ...

Francesca Alotta/ Chi è? È Morto mio padre - poi mio figlio - così ho lasciato la musica (Ora o mai più) : Francesca Alotta prende il posto di Donatella Milani a Ora o mai più. Il successo arrivò a Sanremo 1992 con "Non amarmi" in coppia con Aleandro Baldi. È Francesca Alotta la nuova concorrente di Ora o mai più. È lei a prendere il posto di Donatella Milani nello show di RaiUno. Amadeus la presenta in studio dopo aver spiegato il motivo dell'assenza di Donatella, poi Francesca svela cosa l'ha allontanata dal mondo della musica dopo un successo ...

«Mio figlio è Morto a 18 anni - non ho più la forza di nascondermi : sono io la vittima del prete pedofilo» : A dolore si aggiunge altro dolore. Diego Esposito, vittima di abusi sessuali da parte del sacerdote napoletano don Silverio Mura, sta vivendo una tragedia familiare: il figlio Luigi di appena 18...

Trento - incinta soffocata da un boccone muore dopo una settimana di agonia. Il figlio Morto due giorni fa : È morta oggi la donna soffocata da un boccone di cibo una settimana fa e ricoverata all'ospedale Santa Chiara di Trento. La donna era incinta e il bambino, fatto nascere prematuramente,...

Prende il figlio in braccio e si sente male : Morto il prof Piero Bortoluzzi : VENEZIA - Lutto nella politica e nel mondo della scuola veneziana. È morto Piero Bortoluzzi , docente al Liceo Marco Polo e consigliere di Municipalità. Bortoluzzi, 51 anni, era stato consigliere provinciale e comunale prima con Alleanza ...

La moglie gli dice che il figlio è nato Morto - scopre che la donna lo aveva venduto : Il 24enne era convinto che il figlio fosse nato morto ma al ritorno da una missione all'estero ha scoperto che era stato in realtà ceduto a un'altra coppia dalla moglie e che non era nemmeno il figlio biologico.Continua a leggere