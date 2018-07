Morte Noemi | non fu colpa delle buche

Roma - Morte Noemi Carrozza : non fu colpa delle buche stradali : Lo asserisce la polizia giudiziaria. Escluse anche le ipotesi di un malore o di un tamponamento. La 'sincronette' fu vittima di un incidente sulla Colombo lo scorso 15 giugno

Morte Noemi Carrozza - il saluto del presidente del Coni Malagò : “coltiverai la tua passione anche dal cielo” : Il numero uno dello sport italiano ha postato sui social un messaggio per Noemi Carrozza, la sfortunata atleta morta nei giorni scorsi in seguito ad un incidente stradale “Ciao Noemi, e grazie per la tua passione per lo sport… La saprai coltivare anche dal cielo“. Così, su Twitter, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, manda l’ultimo saluto a Noemi Carrozza, campionessa del nuoto sincronizzato morta nei giorni scorsi a ...

Nuoto sincronizzato - autopsia sul corpo di Noemi Carrozza : Morte dovuta a un trauma - incidente dovuto all’asfalto? : Oggi si sono celebrati i funerali di Noemi Carrozza, azzurra del Nuoto sincronizzato purtroppo deceduta venerdì scorso in seguito a un incidente stradale avuto mentre guidava il suo scooter. L’autopsia sul corpo della 21enne ha rivelato che le ferite sul corpo dell’atleta sarebbero compatibili con un trauma, escludendo dunque un malore o un colpo di sonno. I testimoni confermano che al momento dell’incidente non c’erano ...

Morte Noemi Carrozza - l’autopsia non lascia spazio a dubbi : è stato omicidio stradale : Noemi Carrozza è morta venerdì dopo un incidente in motorino sulle strade di Ostia: i risultati dell’autopsia sul corpo della sincronetta lasciano a bocca aperta Venerdì il mondo del nuoto sincronizzato, ma non solo, si è stretto intorno alla famiglia della sincronetta morta sulle strade di Ostia. Noemi Carrozza, promessa del nuoto sincronizzato azzurro, è deceduta dopo un incidente in motorino. L’autopsia sul corpo della 20enne ha ...

Morte Noemi Carrozza - andranno in procura gli atti delle indagini - : Gli inquirenti procedono con accertamenti sull'asfalto , in alcuni tratti rialzato a causa delle radici degli alberi, , testimonianze e perizie sullo scooter per chiarire le cause dell'incidente che ...

Roma - la Morte di Noemi - stella del nuoto sincronizzato : colpa dell'asfalto : Noemi danzava in piscina ed era come se volteggiasse in aria. 'Solo tu sai nuotare sopra l'acqua', le dicevano. Mai uno schizzo. La superficie piatta e le sue gambe a disegnare geometrie seguendo il ...