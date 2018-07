Morata alla Juventus Ritorno possibile | il destino di Alvaro si intreccia con Higuain

Morata svela i nomi dei gemellini nella dedica alla sua Alice : TORINO - Non ha ancora svela to il nome della squadra con la quale giocherà il prossimo anno. Prima, ha voluto dire una cosa più importante. Anzi, due cose importanti. I nomi dei gemellini che Alvaro ...

Morata ci spera : 'Tornare alla Juventus? Vediamo' : TORINO - Di nuovo insieme, nello stesso albergo, come tre anni fa quando, giovani attaccanti della Juventus , Alvaro Morata e Simone Zaza condividevano anche la stessa camera in ritiro. A riunirli, ...

Morata : 'Io alla Juventus? Qui ho tanti amici' : 'Un mio ritorno alla Juve? Non so niente, sono a Torino con amici' . Morata , sbarcato sabato all'ombra della Mole, dribbla le domande dei curiosi, a caccia di notizie e selfie. Ma se due indizi fanno ...

Morata - Milinkovic & Co. ballano il tango argentino : Arriva il caldo e il calciomercato impazza tra idee assurde e trattative già intavolate. L'unica ufficialità di giornata è però un colpo di certo non di alto richiamo, con la Roma che ha accolto il ...

Morata al Milan? / Dalla Spagna : rossoneri a un passo da un ex Juventus - ma c'è pure Zaza : Morata al Milan? Dalla Spagna: i rossoneri sarebbero a un passo da un ex attaccante della Juventus, si pensa al bomber del Chelsea ma nel mirino c'è pure Simone Zaza del Valencia.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 09:52:00 GMT)