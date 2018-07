Monti Sibillini | accordo su cantiere e campo base

Parco Nazionale Monti Sibillini : FAI - LIPU e WWF chiedono interventi urgenti per garantire una fruizione sostenibile : Nel comprensorio di Castelluccio di Norcia in queste settimane con la nota fioritura al suo apice si apre una fase di vera e propria emergenza. FAI, LIPU e WWF, in una lettera inviata al Ministro dell’Ambiente, al Prefetto di Perugia, al Prefetto di Macerata, al Presidente dell’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini , al Direttore dell’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini al Presidente della Giunta della Regione Marche, al Assessore ...

Terremoto - l’oasi delle farfalle nei Monti Sibillini : “Così ci rialziamo dalla botta che abbiamo preso” : C’è un macaone nato da una mezzoretta. Non ha ancora le ali stese e per questo si aspetta il momento in cui sarà in grado di volare per liberarlo all’aperto. Perché nel “Giardino delle farfalle” non esistono serre o confini: la parola d’ordine è libertà. Soprattutto la libertà di resistere e andare avanti. Quella di aggrapparsi con le unghie al futuro di un territorio che, seppur minato dal sisma del 2016, ha dentro di sé le ...