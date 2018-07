Montanari | Regione | Roma non avrà discarica

romadailynews

(Di mercoledì 4 luglio 2018)– Pinuccia, assessore capitolino all’Ambiente, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Lo ha fatto, a margine di una campagna contro l’abbandono degli animali. Ha di fatto risposto al suo omologo dellaLazio, Massimiliano Valeriani, il quale aveva affermato cheCapitale ha bisogno di unadi servizio. “Vorrei rispondere all’assessore Valeriani,Capitale ha una strategia sui rifiuti, e la sta mettendo in campo accanto a una progettazione”.mai “Capitale non accetterà mai unadi servizio. Ma siamo intenzionati a proporre anche in tempi brevi delle soluzioni impiantistiche anche tecnologicamente avanzate, proprio per trattare l’indifferenziato”. “Già da ora se laci autorizzerà per l’impiantistica sostenibile anche dell’indifferenziata noi siamo ...