Mondo TV porta Sissi in Ucraina : Mondo TV ha sottoscritto un accordo con MALYATKO TV , tra le principali televisioni private in Ucraina, per la concessione in licenza dei diritti di trasmissione per la free tv delle serie animate ...

Thief of Thieves è un'interessante avventura che ci trasporta nel Mondo dei ladri ideato dal creatore di The Walking Dead : Robert Kirkman sarà conosciuto dai più soprattutto per la creazione del fumetto di The Walking Dead, una IP che si è sviluppata in una serie TV e anche nel mondo dei videogiochi, soprattutto con le avventure targate Telltale Games.Kirkman però non è di certo solo The Walking Dead. Forse alcuni tra voi conosceranno Thief of Thieves, un fumetto che sta per trasformarsi in un videogioco e in particolare in una serie episodica che partirà il 16 ...

Canoa slalom - Coppa del Mondo Cracovia 2018 : Stefanie Horn canta e porta la croce in casa Italia : Ora i campanelli d’allarme sono forti: la tappa di Coppa del Mondo di Canoa slalom disputata a Cracovia, in Polonia, ancora una volta ha segnalato un movimento azzurro in forte difficoltà. Il magnifico podio ottenuto da Stefanie Horn nel kayak femminile non può nascondere le brutte prestazioni del resto della squadra Italiana. Il terzo posto di Stefanie Horn è il fiore all’occhiello della sin qui grigia stagione della pagaia azzurra: ...

Mondiali 2018 / Matrioska – È la Coppa del Mondo delle ciabattate : ci è cascato anche CR7. In Russia i rigori portano sfiga : Nino non aver paura di sbagliare un calcio di rigore. A forza di scoperchiare matrioske a Russia 2018 invece di trovarci gol memorabili scopriamo solo ciabattate dagli undici metri. Una più terrificante dell’altra. C’è da aver paura. Dal dischetto del rigore “di doman non c’è certezza”. Che sia lo Spartak Stadium o l’Arena di Kazan, il Telstar 18 non va in rete nemmeno a piangere. E finché a tirare è il peruviano Cueva il sussulto è ai livelli ...

Il caso “Maurizio Stirpe” - l’uomo che esporta nel Mondo Frosinone : Roma. Tutte le strade portano in questi giorni a Frosinone, città la cui squadra di calcio è tornata in serie A al termine della rocambolesca finale playoff con contestazione del Palermo, palloni un po’ grossier volati in campo dalla panchina, arbitro contestato, ricorso respinto, guerra verbale e d

Roma Città Mondo - stasera al Teatro India Annalisa Bianco porta in scena "Le storie degli altri" - : Oggi , ore 21, al Teatro India va in scena nell'ambito di Roma CITTA' Mondo. Festa teatrale dell'Intercultura, LE storie degli ALTRI, spettacolo diretto da Annalisa Bianco, nato dal progetto di laboratorio teatrale rivolto ai minori non accompagnati del centro di ...

Marco D’Agostino e Giornale di Montesilvano al concorso di cartoon più importante del Mondo : Portogallo World Press cartoon. Su 600 vignette pubblicate in 227 media da 54 paesi, solo 281 sono state selezionate per

Vespa World Days – A Belfast la 12ª edizione del raduno più importante al Mondo : Belfast accoglie la 12ª edizione dei Vespa World Days: il più importante raduno dei Vespa Club di tutto il mondo. Attese più di 3.000 Vespa di ogni epoca con Vespa Club provenienti da 37 nazioni Nella capitale dell’Irlanda del Nord, tutto è pronto per accogliere l’edizione 2018 dei Vespa World Days, l’annuale raduno dei Vespa Club nazionali di tutto il mondo, dal 14 al 17 giugno. Sono già iscritte oltre 3.000 Vespa di tutte le epoche, ma a ...

DC Universe - è realtà il portale streaming dedicato al Mondo dei fumetti : È composto solo da film e serie tv che appartengono al mondo DC, come se si volesse creare una casa virtuale per tutti i personaggi che hanno preso vita negli ultimi anni. Con il debutto della ...

Gordon Ramsay sulla morte di Anthony Bourdain : "Sconvolto e rattristato - ha portato il Mondo nelle nostre case" : Il mondo dei fornelli si addolora per la morte di Anthony Bourdain. Uno dei primi ad esprimere cordoglio per il suicidio dello chef americano è il collega inglese Gordon Ramsay. Su Twitter lo chef si dice "sconvolto e rattristato per la perdita di Anthony Bourdain. Ha portato il mondo nelle nostre case e ha ispirato così tante persone a esplorare culture e città attraverso il cibo".Stunned and saddened by the loss of Anthony ...

Anthony Bourdain morto - il ricordo di Gordon Ramsey : “Ha portato il Mondo nelle nostre case” : “Ha portato il mondo nelle nostre case e ha ispirato tante persone nell’esplorare culture e città attraverso il cibo”. Sono le parole con le quali lo chef Gordon Ramsey ricorda il collega e amico Anthony Bourdain, trovato morto questa mattina in una camera d’albergo in Francia dove si trovava per girare un episodio del suo programma Parts Unknown. E chef Ramsey riporta anche un numero di telefono da chiamare per chiedere ...

La scuola primaria IV Novembre ci porta nel Mondo di Oz con 'Libri al centro' : Con la seconda edizione di "Libri al centro", iniziativa promossa nell'ambito del Maggio dei Libri, la scuola primaria IV Novembre di Marsciano si appresta a concludere il corrente anno scolastico. L'...

3.000 avventure in barca a portata di click : 198 destinazioni in tutto il Mondo per vacanze all’insegna del mare : Vuoi fare un viaggio in barca che ti porti nelle migliori destinazioni per fare snorkeling, subacquea o semplicemente andare a vela? Oppure sei alla ricerca di una vacanza in barca rilassante e romantica in coppia o dinamica e divertente con gli amici? Vorresti fare una crociera con cucina gourmet? COME NASCE L’IDEA – Nowboat è la prima piattaforma integrata nel mondo della nautica. Grazie alla rete di operatori da tutto il mondo, ...