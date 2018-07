Mondiali Russia 2018 | Obi Mikel lancia l’allarme | “in Nigeria situazione insostenibile

Mondiali Russia 2018 – In piazza come allo stadio - la delusione dei tifosi della Colombia dopo l’eliminazione [GALLERY] : Grande delusioner peri tifosi della Colombia dopo l’eliminazione da Russia 2018 per mano dell’Inghilterra: la tristezza sui volti è uguale tanto nelle piazze quanto allo stadio Ieri notte la Colombia è arrivata ad un passo dai quarti del Mondiale di Russia 2018. La nazionale sudamericana si è fermata solo ai calci di rigore contro l’Inghilterra di Kane. Grandissima la delusione che ha accomunato i tifosi presenti allo ...

Mondiali 2018 Russia. Brasile - vecchi e nuovi amuleti : dalla leggenda Clovis al russo Torskiy : ... diventando con i suoi baffoni il soggetto preferito dai fotografi e accompagnato sempre dalla fedele riproduzione della Coppa del Mondo tra le mani. Un'icona divenuta celebre non soltanto tra i ...

Mondiali : il sexy omaggio di Maria Limen al portiere della Russia - ecco le FOTO mozzafiato : 1/7 ...

Mondiali 2018 Russia - da Mbappé a Neymar : agli ottavi è stato un dominio del Psg : L'esterno di Rosario è stato il migliore dei suoi e aveva temporaneamente regalato il pari a fine primo tempo grazie a una rete destinata a finire nella top 5 di questo Campionato del Mondo . Un ...

Mondiali : il 17% dei tifosi russi pensano che la Russia alzerà la Coppa del Mondo : Il 17% dei russi crede che la russia vincerà i Mondiali. Prima della vittoria contro la Spagna agli ottavi, solo l’8% credeva in questa possibilità. Lo dice un sondaggio del Centro Russo di Analisi dell’Opinione Pubblica, secondo quanto riportato dai media russi. Secondo lo stesso sondaggio, il 71% dei russi ha seguito la partita Spagna-russia ma solo il 46% di questi credeva in una possibile vittoria della nazionale di ...

Mondiali 2018 Russia - tweet razzista contro Mbappé : gli sponsor abbandonano Cocielo : Un tweet offensivo e secondo molti anche a sfondo razzista che potrebbe costare carissimo a Julio Cocielo , venticinquenne attore brasiliano e idolo per tanti giovani del suo Paese. Il famoso ...

Mondiali 2018 Russia - 'Football's coming home'. I tifosi inglesi scatenati tornano a sognano : Football's coming home . Erano 22 anni che gli inglesi sognavano di ricantarla di nuovo, da quella tristissima notte di Londra del 30 giugno 1996 in cui la Germania conquistò l'accesso alla finale ...

Mondiali Russia - la stampa inglese scatenata dopo il successo ai rigori : Mondiali Russia – La qualificazione dell’Inghilterra ai quarti di finale dei Mondiali di Russia grazie al successo ai rigori sulla Colombia, dopo l’1-1 dei tempi regolamentari e dei supplementari, campeggia sulle prime pagine dei tabloid britannici che sottolineano l’impresa della Nazionale dei tre leoni che ha sfatato il tabù dei calci di rigore iniziata per gli inglesi a Italia ’90 e proseguito con gli Europei del ’96, e poi con ...

Mondiali Russia 2018 - uno youtuber brasiliano nei guai - un tweet contro Mbappé può costargli carissimo : A causa di un tweet considerato razzista nei confronti di Mbappé, lo youtuber Cocielo rischia la carriera: molti sponsor lo hanno già abbandonato Una battuta poco felice, un tweet ironico che può costare carissimo allo youtuber brasiliano Cocielo. Nel corso del match degli ottavi di finale tra Francia e Argentina, l’idolo dei giovani verdeoro si è lasciato andare ad un commento sui social poco lusinghiero nei confronti di Mbappé che ...

Mondiali Russia 2018 - la stampa inglese impazzisce di gioia : “incredibile ma vero - abbiamo vinto ai rigori” : Inghilterra quasi incredula per l’esito dei calci di rigore che storicamente hanno visto la Nazionale inglese soccombere La qualificazione dell’Inghilterra ai quarti di finale dei Mondiali di Russia grazie al successo ai rigori sulla Colombia, dopo l’1-1 dei tempi regolamentari e dei supplementari, campeggia sulle prime pagine dei tabloid britannici che sottolineano l’impresa della Nazionale dei tre leoni che ha ...

Mondiali Russia 2018 – Colombia-Inghilterra - Maradona contro l’arbitraggio : “un furto monumentale” : Diego Armando Maradona contro l’arbitraggio di Colombia-Inghilterra: le dure parole dell’argentino dopo il match degli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018 “Un furto monumentale“. E’ il duro commento di Diego Armando Maradona riguardo all’eliminazione della Colombia ai calci di rigore contro l’Inghilterra nell’ultima sfida valida per gli ottavi di finale ai Mondiali di Russia ...

Tabellone Mondiali 2018 Russia. Calendario e orari diretta tv : i risultati di tutte le partite : I Mondiali di calcio Russia 2018 non vedranno l'Italia tra le protagoniste. Ma sarà un grande spettacolo, e già dai gironi sono in programma grandi sfide. E' la 21esima edizione della coppa del mondo, 32 le...

Mondiali : Technogym fornisce Russia e Brasile : Le nazionali di Russia e Brasile hanno scelto Technogym – l’azienda italiana leader mondiale nel settore del fitness e del wellness – come fornitore ufficiale di attrezzature per l’allenamento e soluzioni digitali per prepararsi ai Mondiali 2018. Per entrambi i team Technogym, in collaborazione con i preparatori atletici ha sviluppato soluzioni su misura, grazie ad una linea completa di prodotti – le soluzioni ...

Mondiali/ Russia 2018 - pronostici dei quarti : Inghilterra lanciata verso la finale : Uruguay-Francia, Brasile-Belgio, Russia-Croazia e Svezia-Inghilterra sono i quattro quarti di finale dei MONDIALI Russia 2018, che si giocheranno il 6 e il 7 luglio [VIDEO]. Quattro sfide dove fare pronostici non è certo semplice. Ormai sono rimaste in corsa le otto migliori squadre del mondo e nei novanta minuti o più può davvero succedere di tutto. Chi arrivera' in semifinale? Difficile dirlo a priori, ma proviamo a capirne di più anche ...