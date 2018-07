Mondiali | Obi Mikel | “ho giocato con mio padre rapito”

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Il capitano della Nigeria, John Obi, martedì scorso hail decisivo incontro di coppa del mondo contro l’Argentina con l’angoscia per il rapimento dela fine di riscatto. Gli era stato però detto di non denunciare il sequestro, altrimenti il genitore sarebbe stato ucciso. La Nigeria è stata poi sconfitta 2-1 e la circostanza é stata rivelata solo nelle ultime ore, dopo che ieri il genitore era stato liberato dalla polizia, assieme al suo autista, interrompendo circa un settimana di prigionia. “Non ho potuto neanche informare gli allenatori o la delegazione della Nff”, lal Federcalcio nigeriana, ha rivelato Obi. “Mi era stato detto che avrebbero sparato a miosu due piedi se avessi fatto denuncia alle autorità o parlato con qualcuno – ha aggiunto – Ero emotivamente sconvolto, “confuso. Non sapevo cosa ...

Mondiali Russia 2018 - clamorose rivelazioni di Obi Mikel : “hanno rapito mio padre - l’ho saputo prima di giocare contro l’Argentina” : Il giocatore della Nigeria ha saputo del rapimento del padre, adesso liberato, prima di scendere in campo contro l’Argentina Il padre del capitano della nazionale nigeriana, John Obi Mikel, è stato rapito mentre suo figlio stava giocando la Coppa del mondo di calcio in Russia, come svelato dallo stesso calciatore, che ha anche spiegato che suo padre si sta riprendendo con la sua famiglia dopo essere stato liberato dalle autorità. AFP ... : Il giocatore della Nigeria hadel rapimento del, adesso liberato,di scendere in campol’Argentina Ildel capitano della nazionale nigeriana, John Obi, è statomentre suo figlio stava giocando la Coppa del mondo di calcio in, come svelato dallo stesso calciatore, che ha anche spiegato che suosi sta riprendendo con la sua famiglia dopo essere stato liberato dalle autorità. AFP ...

Mondiali 2018 Russia - Obi Mikel choc : 'Mio padre rapito prima del match con l'Argentina'. Ora è libero : È proprio l'ex Chelsea a raccontare i terribili attimi con la quale ha dovuto convivere mentre era impegnato alla Coppa del Mondo: "Ero emotivamente sconvolto e dovevo decidere in poco tempo se ero ... : È proprio l'ex Chelsea a raccontare i terribili attimi con la quale ha dovuto convivere mentre era impegnato alla Coppa del Mondo: "Ero emotivamente sconvolto e dovevo decidere in poco tempo se ero ...

