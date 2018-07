Mondiali | il Ct della Svezia | “possiamo ancora migliorare”

calcioweb.eu

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Dove vuole arrivare la, al Mondiale? Per il ct Janne Andersson, vero demiurgoqualificazione ai quarti, la nazionale che ha eliminato l’Italia ai playoff “può faremeglio: in queste partite abbiamo lavorato bene in difesa e attuato i nostri piani, ma ora dobbiamo concentrarci sulla sfida di sabato all’Inghilterra, per farmeglio”. Il segreto, dice Andersson alla Fifa, “e’ aver dimostrato che il calcio e’ uno sport di squadra: e noi lo siamo”.L'articolo, il Ct: “possiamomigliorare” CalcioWeb.