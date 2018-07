Mondiali | il 17% dei tifosi russi pensano che la Russia alzerà la Coppa del Mondo

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Olanda-Italia - i 12 azzurri per la sfida. Debutta Mannion a 17 anni - out Della Valle : Meo Sacchetti, CT Della Nazionale Italiana di Basket maschile, ha comunicato quali saranno i 12 giocatori che domani scenderanno in campo per affrontare l’Olanda in un match fondamentale nelle Qualificazioni ai Mondiali 2019. La nostra Nazionale, dopo aver perso contro la Croazia a Trieste, sarà impegnata a Groningen e va a caccia di una vittoria importantissima nella corsa verso la rassegna iridata. Sacchetti, dopo aver già perso Daniel ...

Mediaset - la fase a gironi dei Mondiali seguita da 175 milioni di telespettatori : Ottimi risultati per Mediaset. Il Biscione chiude la fase a gironi con 20 milioni in più di spettatori rispetto all'edizione 2014, trasmessa da Rai e Sky. L'articolo Mediaset, la fase a gironi dei Mondiali seguita da 175 milioni di telespettatori è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mondiali 2018 - la qualificazione della Germania vale 1 - 17 : TORINO - Ora la Germania può centrare gli ottavi di finale, dopo la grande paura e l'eliminazione sfiorata, nell'ultima giornata del gruppo F, contro una Corea del Sud quasi fuori dal Mondiale. Nelle ...

Mondiali 2018 - il programma del 21 giugno : Danimarca-Australia alle 14 - Francia-Perù alle 17 - Argentina-Croazia alle 20 : Dopo l'ennesima prestazione da urlo di Cristiano Ronaldo, che ha firmato il primo successo del Portogallo contro il Marocco, oggi tocca a Leo Messi dimostrare di non essere da meno, nel big match serale contro la Croazia che sa tanto di ultima spiaggia. Idem per Australia e Perù, che oggi si giocano molto in chiave qualificazione. E allora ecco il programma dettagliato delle partite del 21 giugnoDanimarca-Australia (14:00)Quarto match di ...

News Sportive 17/06/2018 – Il crollo tedesco ai Mondiali - la MotoGp e tanto altro : Trionfa Jorge Lorenzo nel Gp di Catalogna, nel frattempo ai Mondiali di Russia 2018 registriamo il crollo della Germania contro il Messico Giornata lunga e piena di impegni? Non hai avuto modo di soddisfare la tua sete di sport e vuoi aggiornarti in modo facile e veloce su tutto ciò che è successo mentre eri a lavoro, a scuola o semplicemente troppo indaffarato? Non preoccuparti! Noi di SportFair abbiamo raccolto per te le principali notizie ...

Mondiali 2018 - partite oggi 17 giugno in diretta tv : Il Mondiale di Russia 2018 prosegue oggi domenica 17 giugno con la quarta giornata di partite. In campo le quattro squadre del girone E e due del girone F. Attesa per i debutti di Germania e Argentina rispettivamente contro Messico e Svizzera. I due match odierni diurni saranno trasmessi da Italia 1, mentre la gara in programma in serata sarà proposta su Canale 5.prosegui la letturaMondiali 2018, partite oggi 17 giugno in diretta tv ...

Mondiali 2018 : partite e risultati di oggi 17 giugno : Mondiali 2018 17 giugno. oggi domenica 16 giugno è la quarta giornata al Campionato del Mondo di Calcio che quest’anno si tiene in Russia. Ecco di seguito partite e risultati di oggi. DOVE VEDERE I Mondiali Mondiali 2018 17 giugno: partite di oggi oggi si continua con tre nuove sfide, due del gruppo E e una del girone F. Si parte alle 14:00 con la prima partita della giornata Costarica-Serbia. Alle 17:00 è la volta di una super sfida, ...

