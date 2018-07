Mondiali | caos in Colombia | minacce di morte a Bacca e Uribe

Mondiali Russia 2018 - caos in Colombia dopo la vittoria sulla Polonia : otto morti e 776 arrestati : dopo la partita vinta contro la Polonia, in Colombia è scoppiato il finimondo: tra risse e accoltellamenti, sono otto le persone rimaste uccise caos in Colombia, il motivo è paradossalmente la vittoria ottenuta dai Cafeteros ai Mondiali contro la Polonia. Il sito Infobae infatti riporta come otto persone abbiano perso la vita nella notte successiva al successo della Nazionale di Falcao e compagni a causa di alcune risse, che hanno generato anche ...

Diretta/ Nigeria Argentina streaming video e tv Mondiali 2018 : caos albiceleste. Quote - orario e formazioni : Diretta Nigeria Argentina, streaming video e tv: probabili formazioni, Quote, orario e risultato live. La Seleccion rischia l'eliminazione al primo turno dei Mondiali 2018(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 15:48:00 GMT)

Mondiali 2018 Russia - caos Argentina. Mascherano : 'In campo decidono sempre i giocatori' : Ci siamo confrontati, ma solo con l'intento di aiutare il gruppo, come succede in tutte le squadre del mondo. Questo poi non vuol dire che lui farà come diciamo noi, ma penso sia importante che l'...

Mondiali Russia 2018 - Argentina nel caos : Sampaoli esautorato. Tutti i retroscena : In collaborazione con 3-3-1-3 DA MOSCA . Quale sarà la formazione dell'Argentina contro la Nigeria? È la domanda più ricorrente a Mosca, negli stadi e nelle strade riempite da sempre a Russia 2018 ...

Mondiali - caos Argentina : la follia dell’esonero di Sampaoli non ha precedenti nella storia - un delirio senza senso : follia, presunzione, isterismo, anarchia. delirio puro. Situazione fuori controllo. E’ quello che sta succedendo nell’Argentina che ancora non si rende conto della realtà della situazione: la nazionale Albiceleste è fuori dai Mondiali di Russia 2018 e deve pensare a ricostruire il suo futuro. Passare il turno, ormai, è praticamente impossibile: intanto perché si da per scontato che questa squadra possa battere la Nigeria ...

Mondiali : conferenza stampa della Croazia - caos in sala stampa : La Federcalcio croata ha protestato con la Fifa per le scritte che a Nizhni Novgorod annunciavano la conferenza stampa prima di Argentina-Croazia di stasera, in cui si diceva che la traduzione sarebbe avvenuta tra l’altro in lingua serbo-croata. Dopo le dure osservazioni dei funzionari croati, dalla sala del briefing sono state immediatamente tolte le scritte in cirillico che indicavano la ‘lingua serbo-croata’, anche se sono ...

Mondiali Russia 2018 - caos hamburger gratis a donne incinte : cancellata pubblicità 'sessista' : Quello che ha rilevato la CNN ha dell'incredibile. Una nota catena di fast food, per lanciare una nuova pubblicità legata al Mondiale in Russia, ha utilizzato uno stratagemma "sessista", invitando le ...

Mondiali 2018 - in Russia lo spettacolo di calcio più bello di sempre mentre l’Italia è travolta dagli scandali con il caos ripescaggi tra serie A e serie B : Che spettacolo questi Mondiali 2018: in Russia è un’edizione da record, forse la più bella di sempre per quello che stiamo vedendo in campo e sugli spalti. Stadi nuovi, bellissimi, sempre strapieni e coloratissimi all’insegna dello sport e della festa, senza disordini o problematiche che purtroppo spesso – in passato – hanno contraddistinto in modo pessimo la cornice delle partite di calcio. Poi c’è il campo, e che ...